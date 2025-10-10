Sólo Destituido Pero No Condenado, El Fiscal General Afirma Que Kajari Occidental De Yakarta Fue Simplemente Negligente

Yakarta, VIVA – Jefe del Centro de Información Jurídica (Kapuspenkum) oficina del fiscal generalAnang Supriatna, afirmó que las sanciones impuestas al Jefe de la Fiscalía del Distrito (Aprender) El oeste de Yakarta, Hendri Antoro, ha tenido el momento más difícil.

Lea también: La Cámara de Representantes insta a Kajari Occidental a ser procesado por presunta malversación de dinero en un caso de inversión fraudulenta



«Hemos sido sancionados, hemos sido objeto de sanciones. Son las más severas», afirmó el viernes 10 de octubre de 2025.



Jefe de la Fiscalía General de Penkum, Anang Supriatna

Lea también: Kajari, en el oeste de Yakarta, despedido por malversación de dinero procedente de pruebas del caso del robot comercial Fahrenheit, pero no ha sido sentenciado



La Fiscalía General argumentó que Hendri fue simplemente negligente en el desempeño de sus funciones. Anang dijo que si Hendri cumpliera bien con sus deberes, habría malversación de fondos. evidencia eso no sucederá.

Pregunta criminalDijo que hasta el momento su partido no había encontrado mens rea o malas intenciones en las acciones de Hendri. Además, continuó Anang, fue su subordinado, el fiscal Azam Akhmad Akhsya, quien demostró haber cometido el crimen en este caso.

Lea también: Los últimos datos sobre el caso de drogas de Ammar Zoni: ¿está amenazado con la pena de muerte?



«En términos del crimen, está claro que Azam fue el que estuvo activo. Está claro en las pruebas del juicio que él fue el que tomó la iniciativa activa, fue el que tuvo contacto con el asesor legal, y fue el que más disfrutó andando», dijo.

Anteriormente se informó que el jefe de la Fiscalía del Distrito Occidental de Yakarta (Kajari), Hendri Antoro, fue oficialmente destituido de su cargo. Se sospecha fuertemente que está involucrado en la malversación de dinero de las pruebas del caso de inversión falsa del robot comercial Fahrenheit que conmocionó al público.

La noticia de la destitución de Hendri fue confirmada directamente por el jefe del Centro de Información Legal (Kapuspenkum) de la Fiscalía General, Anang Supriatna. Actualmente, su cargo ha sido reemplazado por un albacea (Plt) designado directamente por la dirección de la AGO.

«Actualmente se ha designado el plt», dijo Anang en Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.

El caso que arrastró el nombre de Hendri comenzó con el caso de malversación de dinero procedente de pruebas de robots comerciales Fahrenheit que anteriormente atrapó al ex fiscal Azam Akhmad Akhsya. Azam fue condenado a 9 años de prisión por el Tribunal Superior de DKI Yakarta el 11 de septiembre.

En la acusación, se decía que Azam no jugó solo. Se sospecha que distribuyó parte del dinero del crimen a otros fiscales, incluido Hendri Antoro. La cantidad alcanzó Rp. 500 millones distribuidos a través del Jefe del Departamento de Investigación Criminal de PLH/Jefe de Pruebas de la Fiscalía de Yakarta Occidental, Dody Gazali.