Sólo delincuencia juvenil, no implicada en grupos terroristas

Jacarta – El observador de inteligencia, Soleman B. Ponto evalúa que explosión que paso en PEQUEÑO 72 Yakarta el viernes 7 de noviembre de 2025 por la tarde, más dirigido a delincuencia juvenily no relacionado con el grupo terrorista.

«Hasta ahora, sigo viendo esto como sólo prueba y error, tal vez prueba y error de los escolares», dijo Soleman en el programa. ¿Qué pasa con Indonesia esta noche? tvOnecitado el domingo 9 de noviembre de 2025.

«Como son escolares, si recuerdo cuando estaba en la secundaria, teníamos esa edad en la que estudiábamos química y también estábamos experimentando», añadió el exjefe de la Agencia de Inteligencia Estratégica (Bais) TNI Eso.

VIVA Military: Exjefe del TNI Bais Contraalmirante TNI (retirado) B.Soleman Ponto

En este caso, Soleman duda de la implicación de grupos terroristas, considerando que la actual situación global, regional y nacional no indica que existan condiciones que impulsen a los grupos terroristas a actuar.

«Si lo llevamos demasiado lejos, ¿tiene esto una conexión con el terrorismo? Porque si analizamos la situación global, la situación regional y la situación nacional, no hay cosas que puedan hacer que los grupos terroristas impongan su voluntad», dijo Soleman.

El general retirado de dos estrellas de la Armada de Indonesia destacó que la explosión que se produjo en el SMAN 72 durante las oraciones del viernes fue probablemente pura delincuencia juvenil o curiosidad estudiantil que provocó el accidente.

«Tal vez él mismo no sabe cuáles serán los resultados. Intentó este experimento debido a las lecciones, ¿lo vio en YouTube? ¿Lo vio de amigos? Pero para mí, tal vez eso es todo, tenemos que esperar los resultados del examen», añadió.

«No creo que sea todavía un intento de terrorismo. Porque, ¿quién quiere ser aterrorizado? Entonces, ¿por qué iba a aterrorizar? Porque la situación para ser terrorista aún no existe», enfatizó.

Para investigar este caso, dijo Soleman, la policía necesita llevar a cabo más investigaciones sobre los antecedentes del presunto autor, incluidos sus amigos, sus actividades en los últimos tres meses, especialmente en las lecciones de química, y sus hábitos de uso del teléfono celular.

«A partir de ahí podemos determinar si esto estuvo expuesto a un grupo terrorista o no. Pero hasta ahora sigo viendo que esto es el resultado de una travesura o el resultado de la curiosidad, eso no es todo», concluyó.