Solo comprados 2 meses, este jugador se vende nuevamente a Atalanta, Inter Milan, RP RP. 189 mil millones

Italia, Viva – Inter Milán Volver para mostrar su ingenio en el mercado de transferencias. Solo dos meses después de permanente Nicola zalewski De Roma, Nerazzurri lo lanzó oficialmente a Atalanta con grandes ganancias.

Atalanta anunció el reclutamiento de Zalewski el martes (19/08/2025) con un estado de transferencia permanente. El ala de 23 años se redimió a un costo de 17 millones de euros (alrededor de Rp307 mil millones), y fue contratado en longitud hasta 2030. Llevará el número 59 en el estadio Gewiss.

Inter Beneficio IDR 189 mil millones

Mientras que en junio de 2025, el Inter acababa de permitir a Zalewski de AS Roma a un precio de 6.5 millones de euros (RP122 mil millones) después del período de préstamo con éxito en la segunda mitad de la temporada pasada.

Al venderlo a Atalanta, el Inter logró una ganancia neta de más de 10 millones de euros o alrededor de Rp189 mil millones en solo dos meses.

Razones para la venta

Aunque parecía bastante bien, incluida la anulación de un gol contra Torino y brindando una asistencia crucial cuando Derby della Madonnina contra el AC Milan, Zalewski tuvo dificultades para obtener un lugar regular en el equipo de Inter. La posición del ala de la izquierda Nerazzurri ha sido ocupada por Federico DiMarco y Carlos Augusto, haciendo minutos tocando Zalewski Limited.

Atalanta también llegó como una solución. El club de Ivan Juric requiere un reemplazo para Matteo Ruggeri, quien fue liberado por primera vez al Atlético de Madrid. El propio Juric ha conocido a Zalewski desde que tanto en Roma, y cree que la velocidad y la flexibilidad coinciden con el estilo de interpretar a La Dea.

Carrera y experiencia

Zalewski es un abandono de la Academia AS Roma con un récord de 95 apariciones en la Serie A, 26 partidos en la Europa League y parte del equipo que ganó la Liga de la Conferencia de la UEFA 2022.

También tiene experiencia en la Liga de Campeones, la Copa Mundial de Clubes, para fortalecer el equipo nacional polaco con 29 gorras y 3 goles, incluida la aparición en la Copa Mundial 2022 y la Eurocopa 2024.

Afortunadamente todas las fiestas

Para Atalanta, Zalewski se convirtió en una adición importante en el sector del ala antes de la temporada 2025/26, con la posibilidad de debutar contra Pisa el 25 de agosto.

Para el Inter, se producen grandes beneficios financieros cuando mantienen el equilibrio del equilibrio financiero. En cuanto a Zalewski, este movimiento abrió oportunidades de juego regulares en un equipo que constantemente compitió en la cima de la competencia de la Serie A y Europa.