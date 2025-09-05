Solo buscando comida y contenido de BBM

Yakarta, Viva – Sede (sede) TNI Hablando del aumento de la información del engaño (HOAKS) que arrastró a su institución en disturbios en Yakarta y sus alrededores a fines de agosto hasta principios de septiembre de 2025.

El jefe de TNI de TNI, el general de brigada Freddy Ardianzah, enfatizó que muchas narrativas que circulaban en las redes sociales y los medios de comunicación no estaban de acuerdo con los hechos, e incluso tienden a arrinconar las instituciones TNI.

«Se ha convertido en la tarea principal del TNI Puspen para proporcionar informes positivos y correctos. Muchas fotos, videos y contenido visitado son Hoaks. Pero desafortunadamente sigue siendo utilizado como material para desacreditar el TNI», dijo Freddy durante una conferencia de prensa en la sede de TNI, viernes 5 de septiembre, 2025.

Dansat Brimob de la Policía Regional de Sumatra del Sur Kombes Pol Susnadi (derecha) Foto : Entre/ SCAIV Scability of Video Social Media

Dio un ejemplo, la acusación de que miembros Bais (Agencia de inteligencia estratégica) TNI se convierte en provocador manifestación.

Según él, las fotos que circulan de hecho mostraron a los miembros de Bais, pero la narración que dijo que el soldado fue arrestado Polri Totalmente falso.

«No hay un solo miembro del TNI capturado por la Policía Nacional. Eso es un Hoaks. En realidad están llevando a cabo deberes de inteligencia para la detección temprana y evitan las amenazas tempranas», explicó Freddy.

Freddy también enderezó el caso de Pratu Handika Novaldo, quien fue asegurado por el personal de la Brigada Móvil de la Policía Regional de Sumatra Sumatra cuando se amotita en el DPRD de Sumatra del Sur.

«Es solo un malentendido. La persona interesada está buscando comida y llenar combustible, no unirse a una manifestación. Hay una disculpa de Dansat Brimob», dijo.

Además, Hoaks también confirmó varios videos que afirmaron que Hoaks confirmó TNIS para convertirse en provocadores en Medan y Ternate. De hecho, en Bogor, circulaba un registro de un sospechoso que afirmaba ser ordenado por los hijos del TNI que atacara la sede de Brimob.

«Todo no es cierto. No dejes que el encuadre negativo realmente dañe la solidez de los tni-polri y divida a la nación», dijo Freddy.

Freddy dijo que estaba preocupado por los pesados ​​Hoaks que arrinconaron a los soldados TNI en la manifestación en varias regiones.

Según él, cuestiones como «Tni Dalang disturbios» o «Provocador TNI» hirieron enormemente a los soldados que realmente tenían la tarea de ayudar a la Policía Nacional en el campo.

«No dejes que el enmarcado negativo sea más fuerte que el sacrificio real de los soldados. Han ayudado sinceramente a la policía nacional, ambas hits, gases lacrimógenos, incluso bombas Molotov. Por lo tanto, es muy doloroso si todavía hay quienes acusan a los provocadores de TNI», dijo Freddy.

