Solo acepta un cajero automático vacío, esta es la razón por la que Bedu le da toda la propiedad a su ex esposa

VIVA – El divorcio suele ser sinónimo de disputas, especialmente sobre activos. Sin embargo, cómico Bedu En su lugar, elija una ruta diferente. En lugar de luchar por activos conjuntos, sinceramente entregó todos los activos familiares a su ex esposa, Irma Kartika.

Leer también: ¡Divorciado! Bedu deja la casa y el auto a mi esposa: solo me dieron un cajero automático vacío



Según Bedu, la decisión no fue solo una actitud espontánea, sino una forma de responsabilidad, así como una forma de hacer que el proceso de separación no se convierta en disputas. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Leer también: Más popular: Bedu reveló la causa del divorcio de la esposa, Tasya Farasya hizo una sorprendente confesión



«No hay lucha por nada. Solo una casa con un automóvil. También se la he dado a su esposa», explicó Bedu en su declaración citada de Viva el martes 30 de septiembre de 2025.

Lo curioso es que Bedu dijo que se dejó solo una cosa para sí mismo después de la separación, a saber, una tarjeta de cajero automático que no tenía nada que contener nada vacío.

Leer también: Finalmente, divorciado, Bedu reveló los problemas que ocurrieron en el hogar



«Todo fue entregado a mi esposa. Solo me dieron un cajero automático vacío», dijo mientras bromeaba.

El primer juicio del divorcio de Bedu e Irma tuvo lugar el martes 30 de septiembre de 2025 en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. Aunque acaba de comenzar, Bedu esperaba que todo funcionara sin problemas y rápidamente. Incluso Irma decidió no asistir al juicio para acelerar el curso del proceso legal.

«No queremos venir, para que se termine rápidamente. Sí, además de ser rápido, dejemos que sea, depende de él venir o no», agregó Bedu.

Aunque su hogar terminó, Bedu enfatizó que el papel de los padres no terminó. Él e Irma acordaron permanecer juntos para cuidar a los niños, sin reducir la atención o el afecto.

«Custodia de los niños, así que lo hacemos bueno. Ambos criamos, por lo que ambos criaremos, educaremos, cuidaremos, dará afecto sin la menor reducción», dijo.