Solo 30 mil, Arabia Saudita Vs, las entradas para boletos del equipo nacional de Indonesia se agotaron inmediatamente

VIVA – Equipo nacional Indonesia se está preparando para enfrentar dos partidos cruciales en la cuarta fase Calificación de la Copa Mundial 2026 Zona Asiática. El equipo de Garuda se enfrentará a Arabia Saudita el 9 de octubre de 2025, luego desafiará a Irak el 12 de octubre de 2025. Ambos partidos tuvieron lugar en el King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah.

Leer también: Los funcionarios de la FIFA abren sus voces después de ser arrastrados por Hooks News sobre Erick Thohir



Antes del duelo caliente, el comité organizador había comenzado a vender boletos. Lo que hace una escena, los precios de las entradas más baratos solo tienen un precio de 6.95 riyals o alrededor de RP30,900.

El entusiasmo de los partidarios, especialmente los ciudadanos indonesios en Arabia Saudita, es realmente extraordinario. Los boletos coinciden contra Arabia Saudita ciertamente se agotaron en cuestión de horas.

Leer también: El defensor del equipo nacional indonesio, Mees Hilgers, eliminó el fútbol holandés, las asociaciones de jugadores para intervenir al FC Twente



Basado en el monitoreo el miércoles 24 de septiembre de 2025 WIB, todas las categorías de boletos para el partido ya no estaban disponibles. Mientras tanto, el boleto del partido contra Iraq todavía está disponible en bastante.

Equipo nacional indonesio Ven con gran confianza. En la primera jornada de la tercera ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026, Garuda celebró con éxito un empate en Arabia Saudita 1-1 en Jeddah. Ragnar Oratmangoen había llevado a Indonesia a Superior antes de Musab Fahz Aljuwayr.

Leer también: Lanzar la última innovación, Mills listos para lanzar ropa del equipo indonesio para Sea Games 2025



La aparición de Maarten Paes en su partido de debut con el equipo nacional también cosechó muchos elogios gracias a su brillante acción bajo la regla. Además, Indonesia también tiene buena capital después de la última victoria por 2-0 sobre Arabia Saudita en SUGBK

lista de precios Boleto del equipo nacional indonesio

Kategori 1: 20,95 Riyal (RP93.144)

Kategori 2: 13,95 Riyal (RP62.002)

Categori 3 y 4: 6.95 Riyal (RP30,900)

Premio: 48,95 Riyal (RP217.634)

Plata: 279.95 Riyals (Rp1.3 millones)

Oro: 559.95 Riyals (IDR 2.6 millones)

Capital valiosa de Garuda