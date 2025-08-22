Solo 2 meses de Jabat de Wamenaker, Immanuel Ebenezer recibió un depósito de RP3 mil millones de PJK3

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Nombrado viceministro de mano de obra (Viceministro) Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) como sospechar En el caso de supuesta extorsión relacionada con la gestión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3).

Según el presidente del KPK Setyo budiyantoSe sospechaba que el sospechoso Immanuel Ebenezer como viceministro de Wamenaker recibía un flujo de fondos de 3 mil millones de RP relacionados con la gestión de la certificación K3 de las compañías de servicios de seguridad y seguridad ocupacional (PJK3).

«La cantidad de dinero fluye a los administradores estatales, IEG por un monto de RP3 mil millones en diciembre de 2024», dijo Setyo en una conferencia de prensa el viernes 22 de agosto de 2025.

Según Setyo, los fondos provienen de Anitasari Kusumawati (AK) que recibió RP 5.5 mil millones durante 2021-2024 a través del intermediario. «A partir de los ingresos, parte del flujo de fondos también supuestamente fluye a una serie de otras partes, incluidas IEG», dijo

Del presidente del KPK, el viceministro de Immanuel Ebenezer, que fue nombrado por el presidente Prabowo Subianto el 21 de octubre de 2024, supuestamente recibió un depósito de dinero del acuerdo de certificación K3 en el Ministerio de Manpower en diciembre de 2024.

Anteriormente, el KPK nombró a 11 personas como sospechosos, incluido el viceministro de Immanuel Ebenezer en el caso de extraer la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3). La determinación del sospechoso se llevó a cabo después de que el KPK realizó un OTT de Immanuel Ebenezer el miércoles 20 de agosto de 2025 por la noche.

Las iniciales de los once sospechosos son IBM, GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM y MM.

Los sospechosos durante los primeros 20 días, del 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025, en la rama de construcción roja y blanca roja y blanca (centro de detención).