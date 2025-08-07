Solo 2 meses como soldado de TNI AD, Prada Lucky fue asesinado presuntamente perseguido por senior

Kupang, Viva – Los sollozos estallaron durante el ataúd Prada Lucky Chepil Saputra Namo llegó al aeropuerto de El Tari, Kupang, East Nusa Tenggara (NTT), jueves (7/8/2025). Prada Lucky, un soldado TNI AD que solo había sido inaugurado durante dos meses, presuntamente asesinado por una persecución sádica por sus mayores en el Batallón de Desarrollo Territorial (TP) 834 Wakanga Mere, Nagekeeo.

El cuerpo de Lucky fue volado desde el aeropuerto de Ende, Flores, en un cofre envuelto en una bandera roja y blanca. En la carga del aeropuerto, la familia no pudo contener las lágrimas, incluida la madre, Septiana Paulina Merpey, quien continuó lamentando la muerte de su segundo hijo.

Lucky se ha convertido oficialmente en un anuncio de Tamtama TNI en junio de 2025. Sin embargo, sus sueños futuros se detuvieron trágicamente el miércoles (6/8/2025) alrededor de las 14.00 Wita. Se encontraron moretones debido a una presunta persecución en todo su cuerpo.

El padre de la víctima, el sargento mayor (Serma) Cristian Namo, quien también es miembro activo del ejército, condenó fuertemente las acciones de los perpetradores.

«Los perpetradores y los que participaron en la persecución de sus hijos deben ser sentenciados a condenas severas en forma de muerte y despido», dijo.

Cristian admitió que era sincero si su hijo murió en el campo de batalla, pero no de esta manera.

«Reclamo justicia por el bien de la vida de los demás, las vidas de su hijo no juegan conmigo», dijo con tono de ira.

Lucky es el segundo hijo de cuatro hermanos Serma Cristian Namo e Ibi Spriana Paulina Merpey. Como joven soldado, se sabe que está ansioso por llevar a cabo sus deberes. Ahora, su partida deja una profunda tristeza para familias y familiares, además de presentar demandas de que el caso sea investigado a fondo y que los perpetradores sean castigados severamente. (Frits Floris/Tvone/Kupang)