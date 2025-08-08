Solo 2 meses, así que tni, torturado por muchos

NTT, Viva – Saides de la tragedia de curación Prada Lucky Chepril Saputra Namo, soldado Ti asis por solo dos meses inaugurado. Supuestamente fue asesinado como resultado de la brutal persecución llevada a cabo por 20 de sus mayores en el Batallón de Desarrollo Territorial (TP) 834/Wakanga Mere, Nagekeo, East Nusa Tenggara (NTT).

Este caso atrajo la atención nacional porque tocó el tema de la violencia en las instituciones militares. Aquí hay 10 hechos terribles detrás de la muerte de Prada Lucky que sorprendió al público:

1. Solo dos meses inaugurado como TNI

Prada Lucky se unió oficialmente como miembro del ejército indonesio en mayo de 2025 después de someterse a educación en Buleleng, Bali. Luego fue asignado al Batallón de Infantería 834/WM en la regencia de Nagekeo. Sin embargo, solo dos meses de servicio, su vida terminó trágicamente.

El cuerpo de Prada Lucky llegó al aeropuerto de El Tari, Kupang, East Nusa Tenggara (NTT)

2. Revisado por presunto LGBT

La tragedia comenzó cuando el personal-1/Intel Battalion 834/WM realizó un examen de varios soldados que supuestamente estaban distorsionados sexualmente. Prada Lucky, quien en ese momento se desempeñó como Tabakpan 2.2 Ru 3 Ton I Kipan A, fue examinado el domingo por la noche, 27 de julio de 2025.

3. Frente al examen, pero encontrado y arrestado nuevamente

A la mañana siguiente, lunes 28 de julio de 2025, Lucky trató de huir con el pretexto de querer ir al baño. Pero fue encontrado en la casa de su madre adoptiva, la madre de Irren, e inmediatamente fue llevado de regreso a la sede por el personal del personal de inteligencia.

4. Golpeado alternativamente usando una manguera en la oficina de Intel

Al llegar a la oficina del personal-1/Intel, Lucky se convirtió inmediatamente en el objetivo de la violencia. Fue derrotado alternativamente por varias personas mayores que usaban una manguera. La paliza tiene lugar sin piedad y sin supervisión de los superiores.

5. El comandante ha sido prohibido, pero la violencia continúa

Aunque fue prohibido por Danyonif TP 834/WM, el teniente coronel Inf Justik Handinata, todavía se produce violencia. El miércoles por la mañana 30 de julio de 2025, Prada Lucky regresó a ser víctima de la paliza de cuatro soldados en la Casa de la Guardia Kesatria.

6. vómitos y débiles, pero tardía

Después de continuar torturando, la condición de Lucky comenzó a deteriorarse. El sábado 2 de agosto de 2025, vomitó y débilmente. Fue llevado al Centro de Salud de la Ciudad de Danga, luego fue remitido al Hospital Regional Aeramo debido a los bajos niveles de hemoglobina.

7. tratada intensamente, pero la vida no se ayuda

La condición de Lucky era estable, pero el lunes por la noche 4 de agosto de 2025 regresó. Fue trasladado a la UCI, pero finalmente murió el miércoles (6/8/2025) a las 10:30 p.m. después de cuatro días de ser tratado.

8. 20 Spreza de Senior TNI es un perpetrador de la violencia

El informe de inteligencia a Asintel Kasdam IX/Udayana dijo que 20 soldados estaban involucrados. La paliza se llevó a cabo con manos y manguera con las manos vacías, que involucran los nombres del rango de Letda, Sertu, a Pratu.

9. Kodam Udayana Promise El proceso legal es firme

Kapendam IX/Udayana, Coronel Inf Chandra, aseguró que los perpetradores serían examinados y procesados militares.

«Continuamos priorizando el principio de la presunción de inocencia, pero si luego se demuestra culpable, se tratará firmemente de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes en el entorno militar», dijo.

«Queremos enfatizar que no hay espacio en el cuerpo del ejército para actos de violencia, abuso de autoridad u otro comportamiento desviado», agregó Chandra.

10. El padre de la víctima exigió la pena de muerte para los perpetradores

El padre de Prada Lucky, Serma Cristian Namo, quien también es miembro activo del ejército indonesio, exigió esa justicia.

«Los perpetradores y los que participaron en la persecución de sus hijos deben ser sentenciados a condenas severas en forma de muerte y despido», dijo.

«Reclamo justicia.