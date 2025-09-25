Solo 2 días de ganar, la reina de la belleza tailandesa rogó mientras las lágrimas en los ojos después de su título fueron eliminados

Bangkok, Viva – El mundo de los concursos de belleza en Tailandia fue conmocionada con noticias impactantes. Suphanee nointhongLa ganadora de la señorita Grand Prachuap Khiri Khan 2026 tuvo que perder su corona solo dos días después de ser nombrado el 20 de septiembre de 2025.

El organizador del concurso dio pasos decisivos después de circular la vulgar foto y video de Suphanee en las redes sociales. En una declaración oficial del 22 de septiembre, declararon que la decisión se tomó porque las actividades del ganador no estaban en línea con los principios de los concursos de belleza. El organizador también prometió ajustar la selección para que se mantengan los estándares, la credibilidad y los valores de este evento. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

De hecho, Suphanee, que se llama familiarmente «bebé», debería avanzar al nivel nacional para competir con representantes de 76 provincias de Tailandia el próximo año. Pero el escándalo que arrastró su nombre hizo que el viaje se detuviera tan rápido.

Citando informes El thaigerEl video que se propaga presenta suphahee con una ropa rosa transparente, bailando frente a la cámara, para hacer escenas vulgares con cigarrillos eléctricos y juguetes sexuales. El contenido se volvió viral y cosechó críticas públicas.

Respondiendo a la revocación de su título, Suphanee apareció en las redes sociales con un video de una disculpa mientras llora. Reconoció que el camino que tomó a la corona no era fácil.

«Mis dificultades financieras en el pasado me han alentado a participar en sesiones de fotos y videos desnudos para cuidar a mi madre acostada en la cama», dijo el viernes 26 de septiembre de 2025.

Suphanee explicó que su madre se había ido, pero su lucha continuó hasta que finalmente logró mantener el título reina de belleza—Anly solo dos días.

«Por favor, dame la oportunidad de comenzar una nueva vida», dijo con pesar.

En su declaración, Suphanee también confirmó la determinación de mejorarse y convertirse en una mejor persona. Afirmó que la foto y el video habían sido mal utilizados por sitios de juego ilegales sin su aprobación. Por lo tanto, planea informar el caso a las autoridades.

Este escándalo hace que la historia de Suphahee Nailonthong sea uno de los episodios más dramáticos del mundo del concurso tailandés. Desde una breve victoria, perdiendo el título, hasta una disculpa llena de emociones, el viaje de Suphanee muestra el otro lado de los rigores del mundo de las reinas de belleza, donde la atención pública puede convertirse en una tormenta en un instante.