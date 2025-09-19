Solo 13.6 días, reclamos ser un hospital líquido de BPJS

VIVA – suavidad en el pago afirmar de BPJS Salud se convierte en algo crucial para la sostenibilidad del hospital. Porque el fondo de reclamos es el apoyo del curso de los servicios para millones de participantes en el Seguro Nacional de Salud (JKN). La buena noticia, BPJS Health, asegura que el mecanismo de pago de las reclamaciones se ejecute de manera transparente y a tiempo.

Jefe de Relaciones Públicas BPJS Health, Rizzky Anugerah enfatizó que actualmente el proceso de pago de reclamos nunca ha experimentado un fracaso. Los pagos de reclamos se realizan a más tardar 15 días después de que el documento se declare completado. En 2024, el pago promedio de reclamos en 2024 fue de 13.6 días calendario. Esto significa que BPJS Health puede cumplir con los pagos de reclamos más rápido que las disposiciones.

«La clave para acelerar el pago de reclamos es la integridad del documento presentado por el hospital. El reclamo se pagará si el archivo propuesto se ha declarado completo. Cuanto más rápido el hospital complete el archivo, más rápido se procesan y pagan las reclamaciones», dijo Rizzky.

Rizzky reveló que hay tres indicadores para determinar las afirmaciones. Primero, las reclamaciones pendientes se definen como reclamos que han sido presentados y verificados por BPJS Health, pero son devueltos a los centros de salud para obtener más confirmación. Las reclamaciones que se incluyen en la categoría de pendiente incluyen reclamos que aún carecen de evidencia, no de acuerdo con las reglas de diagnóstico de codificación y/o procedimientos, así como reclamos que requieren una verificación adicional relacionada con la legalidad e integridad administrativa.

Segundo, el reclamo de disputas. Reclamaciones que han sido presentadas y verificadas por BPJS, pero no ha habido acuerdo de una de las partes. En general, la disputa ocurre debido a que no existe reglas para codificar el diagnóstico y los procedimientos, las restricciones del acuerdo de los aspectos médicos, las reclamaciones de los servicios de drogas que están limitadas debido al valor de las reclamaciones de los precios de los medicamentos, las restricciones para determinar el estado del caso con otros proveedores de garantía, restricciones en los sistemas de información a reclamos indican abuso o potencial de fraude.

Finalmente, el reclamo no es factible. Esto significa que se declara que el reclamo no cumple con los requisitos técnicos y administrativos, así como las condiciones de garantía aplicables. Incluye reclamos de servicios de salud que no están garantizados en el programa JKN, incluidos los reclamos debido a abuso y/o fraude, hasta que las reclamaciones presentadas durante la fecha límite de vencimiento durante un máximo de 6 meses.

Rizzky agregó que el pago de reclamo se realizó de manera transparente a través del Sistema de Portal de Información de Faskes digital (PIF) contenido en la página oficial de Health BPJS https://faskes.bpjs-kesehatan.go.id. A través de este portal, las instalaciones de salud y las partes interesadas relacionadas pueden monitorear en tiempo real el proceso de presentación y pago de reclamos, desembolso de los avances en los servicios, la utilización de los servicios, la gestión de las quejas de los participantes.

«Los sistemas de financiación y pago que se pueden monitorear directa y abiertamente se convierten en la base principal para garantizar la implementación del programa JKN en el corredor de buen gobierno para poder proporcionar una protección integral para la población indonesia», dijo Rizzky.

Además, para ayudar a mantener un flujo de efectivo hospitalario, BPJS Health proporciona un avance del servicio de salud (UMP) mientras espera que se verifique el proceso de reclamo. Con este mecanismo, el hospital permanece enfocado en proporcionar servicios de salud sin tener que preocuparse por ser perturbados por problemas de financiación.

A lo largo de 2024, BPJS Health distribuyó el avance de los servicios de salud a RS por valor de RP16.97 billones. Rizzky agregó, el avance del servicio es un instrumento de salud BPJS para ayudar al hospital a mantener el flujo de caja del hospital. Para que los servicios prestados a los participantes puedan ser óptimos y de calidad.

Rizzky también enfatizó que la determinación de la cantidad de aranceles hospitalarios no fue llevada a cabo unilateralmente por BPJS, sino que se refirió a la tarifa hospitalaria estipulada por el Reglamento del Ministro de Salud No. 3 de 2023.

No solo eso, la Cláusula de Contrato de Salud y Hospital de BPJS también está regulada en el acuerdo de cooperación de ambas partes de acuerdo con las regulaciones aplicables.

BPJS Health nunca ha pagado directamente los servicios hospitalarios, tanto los servicios médicos, los médicos y otros servicios, porque es la autoridad y la responsabilidad absoluta de la gestión hospitalaria de acuerdo con la gobernanza aplicable en cada hospital. Los BPJ nunca interfirieron en asuntos de distribución de servicios en el hospital.