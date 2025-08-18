Solicitud de Mikel Arteta después de que el Arsenal se inclinó en el Manchester United

Manchester, Viva – Gerente Arsenal Mikel Arteta Pídale a su equipo que permanezca humilde después de conquistar Manchester United (MU) En la primera semana de la liga inglesa con un puntaje de 1-0 en el Old Trafford Stadium, Manchester, domingo 17 de agosto de 2025.

Citado del sitio web oficial del club el lunes, Arteta dijo que la victoria sobre el Manchester United podría ser su capital para enfrentar más partidos.

«Creo que debemos ser humildes en la forma en que lo hacemos, pero al final debemos admitir que esto es muy difícil», explicó el entrenador nacional español.

«Quiero ver cuántos equipos vienen aquí y ganar el partido. Para ganar el primer día, creo que tenemos que ir a casa felizmente y comprender que todavía tenemos que mejorarnos de muchas maneras», dijo.

En este partido, el Arsenal ganó una victoria sobre el Manchester United gracias a un solo gol del encabezado de Riccardo Calafiori cuando el juego entró en el minuto 13.

Los jugadores del Arsenal celebran el gol contra MU

Después de poder obtener una ventaja de antemano, el Arsenal recibió un ataque del Manchester United, pero al final pudieron mantener la excelencia.

Arteta explicó que esta fue una victoria muy valiosa para el Arsenal, especialmente en el Manchester United con varios jugadores nuevos, tenían una amenaza peligrosa.

«Sientes que (Manchester United) quieren construir este impulso, esta nueva energía con los nuevos jugadores que tienen, y vienen aquí y ganan, este es un resultado extraordinario», dijo Arteta.

«Creo que hemos hecho algunas cosas muy buenas en este partido, y algunas cosas que no están de acuerdo con nuestros estándares, pero estoy muy contento con la forma en que reaccionamos», dijo. (Hormiga)