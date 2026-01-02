Solicitamos al juez que conceda la demanda de divorcio del demandante

Bandung, VIVA – El Tribunal Religioso (PA) de Bandung vuelve a celebrar una audiencia de seguimiento de la demanda de divorcio presentada Atalia Praratya hacia Ridwan Kamil. Esta sesión tuvo como temario la presentación de conclusiones de las partes y se realizó en línea a través del sistema e-court, el viernes (01/02/2026).

Lea también: El juicio por demanda de divorcio de Atalia Praratya presenta dos testigos



La abogada de Atalia Praratya, Debi Agusfriansa, dijo que al concluir el juicio, el demandante aún se adhirió a todo el contenido de la demanda que había sido presentada previamente. Según él, la demanda de divorcio también se basó en una serie de pruebas y declaraciones de dos testigos que se presentaron en el juicio.



Atalia Praratya asistió a la audiencia de seguimiento de la demanda de divorcio contra Ridwan Kamil

Lea también: Atalia Praratya revela el verdadero carácter de Ridwan Kamil



«Nuestra conclusión todavía se refiere a los argumentos de la demanda, las pruebas y las declaraciones de dos testigos que han sido examinados por el panel de jueces. Por lo tanto, pedimos al Presidente del Tribunal Religioso de Bandung que conceda la demanda de divorcio del demandante», dijo Debi cuando fue contactada el viernes (01/02/2025).

Además, el demandante también solicitó que las costas judiciales fueran a cargo del demandado, como consta en el petitum de la demanda.

Lea también: ¿La confesión viral de un camarero de un restaurante en Bandung revela que la actitud de Atalia Praratya es diferente a la de las redes sociales?



Esta audiencia de conclusión es una de las etapas finales antes de que el panel de jueces tome una decisión en el caso. A continuación, el panel de jueces deliberará para determinar el veredicto que se leerá en el próximo juicio. (Reporte de Cepi Kurnia, tvOne, Bandung)