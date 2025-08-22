Solían ser niños feroces Kacab Bri, tres perpetradores se inclinaron por caminos inferior con calzado realizado por la policía

Yakarta, Viva – Tres secuestradores Cabeza de rama Bri Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta, quien fue arrestado en Johar Baru, Central Yakarta, parecía letárgico cuando la policía está heredada con las manos atadas al cable de los lazos rojos.

De hecho, al actuar con secuestro de Ilham, parecían violentos según las imágenes de la cámara de CCTV (televisión de circuito cerrado). Sin embargo, cuando fueron arrestados, caminaron descalzo con cara hacia abajo, y no se atrevieron a mirar la cámara en absoluto. Uno de ellos incluso se esforzó por cubrir la cara para que no se registrara claramente.

Los tres perpetradores que fueron arrestados en Johar Baru estaban en, Rs, Rah. Mientras tanto, se sabía que otro secuestrador con las iniciales RW fue arrestado en Labuan Bajo. Solo llevaba pantalones cortos, zapatos deportivos y sombreros.

Aunque había tratado de huir, finalmente renunció cuando sus hombros fueron abrazados por los oficiales. No hay más impresión feroz, todo lo que queda es la mirada al miedo.

A tener en cuenta que Mohamad Ilham Pradipta fue asesinado supuestamente delicado. Antes de ser encontrado sin vida, la víctima era sospechada secuestrado primero.

Se conocía por las grabaciones de la cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

Más tarde, los perpetradores que supuestamente lo secuestraron y lo mataron habían sido arrestados. El arresto fue realizado por la Dirección de la Dirección de Investigación Móvil de la Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta junto con la Policía Metro de East Yakarta.

Los perpetradores todavía están siendo examinados intensamente en la sede de la policía regional de Metro Jaya. En total había cuatro perpetradores que habían sido arrestados. Sin embargo, otro actor todavía está en libertad. Se sospecha que los perpetradores fugitivos son ejecutores.