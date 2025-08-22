Solía ​​ser un ídolo, 8 motos se usaban drásticamente

Yakarta, Viva – Mercado moto usado Siempre es interesante hablar porque ofrece muchas opciones a diversos precios. Muchas personas buscan motocicletas usadas porque son más asequibles que las nuevas unidades.

Leer también: Más popular: Márquez ganó MotoGP Mugello, una moto usada que es alta



Pero según la búsqueda automotriz de Viva, el viernes 22 de agosto de 2025, no todas las motocicletas usadas tienen un precio estable en el mercado. Hay varios modelos cuyo valor realmente se desplomó drásticamente a pesar de que era popular.

Uno de ellos es el Vixion Yamaha de la generación temprana que solía ser la belleza de los jóvenes. Ahora, esta moto se puede encontrar a un precio de Rp7-9 millones, muy por debajo de su nuevo precio.

Leer también: Lista de motocicletas usadas cuyos precios de venta aún son altos



Honda Megapro también tiene un destino similar a pesar de que es famoso por ser duro y cómodo. La unidad de producción 2005-2012 ahora se lanza solo en el rango de RP6-9 millones.

El carburador Kawasaki Ninja 250 que alguna vez se consideró un deporte de motor de lujo ahora se puede obtener a un precio de RP. 11-18 millones. La presencia de la versión de inyección hace que la variante Karbu sea menos popular.

Leer también: Último precio de la última motocicleta: hay RP. 10 millones



De hecho, en el mercado en línea hay quienes venden Ninja Karbu en 2009-2010 en RP. 15-20 millones. Este precio es mucho más bajo que el nuevo precio que era bastante alto.

Suzuki Satria Fu Lawas también experimentó una disminución significativa del precio. Ahora muchas unidades se venden bajo RP. 7-10 millones, a pesar de que solían ser una moto de ídolo de los jóvenes.

Honda Tiger que solía ser un motor de gira orgullo es ahora un promedio de RP10-12 millones. Solo se pueden vender unidades de colección o condiciones especiales.

Yamaha Scorpio y Suzuki Thunder 125 también sufrieron el mismo destino. Escorpio generalmente se vende para RP. 7-10 millones, mientras que Thunder 125 a menudo se libera bajo RP6-8 millones.

Finalmente, el antiguo Honda CBR150 ahora se puede encontrar a un precio de menos de RP. 15 millones. La presencia de un nuevo modelo con un diseño moderno hace que el viejo precio sea bastante lejos.