Solía ​​ser subestimado, ahora el dominio .ID es el pilar del mundo digital

Yakarta, Viva – Presidente del gerente de nombre Dominio Internet Indonesia (Chapado) John Sihar Simanjuntak dijo que el número de usos de dominio .ID o DOT ID había alcanzado 1.331.180 hasta septiembre de 2025.

«El objetivo de este año es en realidad al final del año para llegar a 1,350,000», dijo en Yakarta, el lunes 15 de septiembre de 2025.

John también dijo que de los 1.3 millones de dominio registrado, el 16 por ciento de ellos se extendieron en todo el mundo, mientras que el 84 por ciento del dominio .ID se usó a nivel nacional.

Esto se debe a que el dominio .ID se utiliza como una de las identidades digitales que son ampliamente utilizadas por los reproductores de Web3 que también son registradores Pandi y son conocidos por grandes jugadores de dominio en el internacional.

Además, el crecimiento de los nuevos canales de venta de dominios en el extranjero afecta la distribución de los números de uso .ID para aumentar fuera de Indonesia.

Registrado el 31 de diciembre de 2024, el dominio .ID se ha utilizado en 180 países donde cinco países con la mayoría de los usuarios son Estados Unidos (17,474 dominios), China (10,677 dominios), Pakistán (5084 dominios), Camboya (4202 dominios) y Vietnam (2568 dominios).

John se presenta estadísticamente, el dominio .id es ahora el mejor en el sudeste asiático muy por encima de Malasia y Vietnam, así como .ID también ha sido sede del país en el dominio .com.

«En enero pasado, en realidad alcanzamos el 48 por ciento de la participación de mercado en comparación con .com, que es solo el 40 por ciento. Bueno, lo extraordinario es que ahora hemos alcanzado el 57 por ciento. Es decir, ha aumentado un mayor aumento, en comparación con .com, que es solo el 35 por ciento (2025)», explicó.

También se explicó que la distribución del uso de dominio .id más grande.

Pandi también tiene una regulación para el Registrador que quiere hacer un dominio .id debe tener una representación de Indonesia porque está relacionada con la acreditación y los impuestos para continuar ingresando a Indonesia.

Dijo que la cantidad de usuarios de Internet en Indonesia que alcanzaron los 220 millones de usuarios necesitaban colaboración entre las organizaciones y la comunidad relacionada con el uso del uso de aplicaciones digitales para empresas o personales para acelerar el uso de dominio .id.

«Como registro de nombres de dominio en Indonesia, lo estamos haciendo junto con los registradores actuales con 25 registradores que trabajan juntos en Pandi, por lo que juntos también hacemos talleres, capacitación y también educación sobre el uso de nombres de dominio en Indonesia», dijo John.