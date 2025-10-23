Solía ​​jugar a KING-KING, ¡ahora pide sinceridad! El meme satírico de la selección nacional de Indonesia se vuelve viral

Jacarta – Una carga de una cuenta de fútbol humorística, @twelveonfield, está actualmente en el punto de mira de los internautas después de mostrar una fila. memes tiene un tono satírico hacia la última actuación Selección Nacional de Indonesia.

En la carga, el administrador escribió un título bastante llamativo:

«Solía ​​jugar a KING-KING ANNNN. Ahora incluso pide sinceridad ????.»

Los internautas inmediatamente comentaron la carga, que también etiquetó la cuenta @laode_football y recibió miles de me gusta en Instagram.

Sátira a través de memes: del «Rey Ampun» al «Assalamu’alaikum Pildun»

La serie de memes subidos ilustra el cambio drástico en la atmósfera de apoyo público a la Selección Nacional de Garuda.

Una de las imágenes muestra un pájaro con una bandera de Indonesia que no puede volar, con las palabras «¿por qué no vuela? Aún no ha sido elogiado», insinuando la disminución de la moral y el rendimiento del equipo.

También hay memes desde «Assalamu’alaikum Pildun» hasta «POV: la expresión del portero Jordan cuando vio el lanzamiento de Arhan», que recuerda los días dorados del equipo bajo su mando. Shin Tae Yong (ORZUELO). Sin embargo, esto no se vio durante la época de Patrick Kluivert, quien finalmente fue despedido.

Varios otros memes muestran una parodia de «Logros de la selección nacional» siendo «reparados» por alguien con el logotipo del PSSI delante, lo que representa la condición del fútbol nacional, que es lenta y necesita mejorar.

Los internautas recuerdan la era STY

Esta carga también va acompañada de nostalgia por una época en la que el público indonesio solía confiar en enfrentarse a grandes equipos.

El texto de una de las imágenes dice:

«¿Aún recuerdas aquel entonces? ¡¡Cuando Indonesia invitaba a menudo a Argen a la revancha !!»

En ese momento, el desempeño de la Selección Nacional bajo STY hizo que los internautas crearan frecuentemente memes llenos de orgullo como el de «Ampun King» contra equipos fuertes como Japón, Corea del Sur y Argentina.

Comentario de un internauta: Antes Jumawa, ahora pesimista

La columna de comentarios estuvo ocupada con varias respuestas.

Uno de los comentarios más destacados provino de la cuenta @aiaz2624, quien escribió:

«Es sólo en la era STY que siempre hacemos memes jumawa, desde que entró Sir, he estado haciendo memes, incluso antes del partido, ya soy pesimista ????».

Esta expresión representa el sentimiento de la mayoría de los seguidores de Garuda, que ahora empiezan a perder el optimismo tras el descenso del rendimiento de la selección nacional.