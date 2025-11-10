Soldados gravemente heridos por minas, Tailandia cancela el acuerdo de paz con Camboya

Bangkok, LARGA VIDA – Tailandia el lunes 10 de noviembre de 2025, suspendiendo el acuerdo de paz con Camboya después de la explosión mío En tierra hirieron a dos soldados tailandeses cerca de la frontera.

El Ejército Real Tailandés dijo en un comunicado que la explosión de una mina en la provincia de Sisaket provocó que un soldado sufriera graves lesiones en las piernas, mientras que la presión de la explosión provocó que otro soldado sufriera dolor en el pecho.

El portavoz del gobierno tailandés, Siripong Angkasakulkiat, afirmó que Bangkok dejaría de «dar seguimiento a la declaración conjunta», es decir, al acuerdo con Camboya firmado en Kuala Lumpur a finales de octubre, meses después de que ambas partes acordaran alto el fuego.

Soldados tailandeses heridos tras ser alcanzados por una mina terrestre camboyana

Los próximos pasos previstos como parte de la implementación del acuerdo incluyen la liberación de 18 soldados camboyanos retenidos en Tailandia.

Primer Ministro de Tailandia Anutin Charnvirakul dijo en una rueda de prensa que «pensábamos que la amenaza a la seguridad había disminuido, pero en realidad no ha disminuido».

Las autoridades camboyanas no hicieron comentarios de inmediato sobre el incidente, pero anteriormente negaron las acusaciones tailandesas de colocar nuevas minas terrestres a lo largo de la frontera.

El Ministerio de Defensa de Camboya prometió en un comunicado el lunes su «firme compromiso» con la paz.

Los dos vecinos del sudeste asiático han estado en desacuerdo sobre partes de su frontera durante más de un siglo, pero los enfrentamientos en julio fueron provocados por la afirmación de Tailandia de que Camboya había colocado minas terrestres que hirieron a sus tropas.

Tailandia y Camboya acordaron previamente un alto el fuego preliminar a finales de julio después de las intervenciones del presidente estadounidense Donald Trump, así como de diplomáticos chinos y del primer ministro malasio Anwar Ibrahim, que encabeza el bloque de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Acuerdo de paz supervisado por el presidente Trump, tenía como objetivo poner fin permanentemente a las hostilidades luego de los enfrentamientos fronterizos en julio que mataron al menos a 43 personas y desplazaron a más de 300.000 civiles en ambos lados.

Una nueva declaración conjunta firmada en octubre declaró que las dos partes organizarían esfuerzos de limpieza de minas a lo largo de sus fronteras, retirarían armas pesadas y permitirían el acceso a un equipo de monitoreo del alto el fuego creado por el bloque regional ASEAN.