Soldados del TNI enseñan a niños musulmanes a leer el Corán en el interior de Papúa

Papúa, EN VIVO – Los soldados del Grupo de Trabajo Yonif 511/DY están ayudando a niños musulmanes en el interior de Papúa a aprender a leer el Corán como una forma de preocupación por la educación religiosa en áreas con un personal docente mínimo.

Esta actividad se llevó a cabo en el distrito de Pirime, Lanny Jaya Regency, en las montañas de Papúa, y asistieron unos siete niños que todavía estaban en la escuela primaria. Aprenden periódicamente a leer el Corán en el Puesto Pirime, Grupo de Trabajo Yonif 511/DY.

El comandante del Grupo de Trabajo RI-PNG Pamtas Yonif 511/DY, teniente coronel Inf Amar Supratman, explicó que esta iniciativa se llevó a cabo para cubrir las vacantes de maestros religiosos y fortalecer los valores religiosos en el área local.

Soldados del TNI enseñan el Corán a niños en el interior de Papúa Foto : ANTARA/HO-Batallón de Fuerza de Tarea 511/DY

«Hacemos esto porque en el interior de Papúa prácticamente no hay profesores de Corán, y el número de musulmanes es una minoría. Esta es la escasez de que estamos ayudando a proporcionar el conocimiento de educación religiosa que conocemos a los niños musulmanes allí», dijo en Wamena, el martes (14/10/2025) citado de ANTARA.

Según él, esta actividad fue realizada de forma gratuita por soldados del Puesto de Pirime, quienes se ofrecieron como voluntarios para ser maestros de los niños de los alrededores del puesto.

«En el área asignada, no dificulta que el personal del Puesto Pirime se acerque a Allah SWT, en este caso enseñando el Corán a los niños musulmanes alrededor del puesto», dijo.

El ambiente de la tarde en Pirime Post se ha vuelto más animado. En respuesta se escuchó el sonido de la risa de los niños, no porque estuvieran jugando, sino porque estaban aprendiendo a leer el Corán en la sala de oración del puesto. Vinieron trayendo Iqra y copias del Corán, guiados directamente por el teniente Inf Wahyudin, comandante del puesto Pirime, que también es profesor de recitación del Corán.

El teniente coronel Amar explicó que la actividad de aprendizaje del Corán no sólo tenía como objetivo enseñar a leer el Corán, sino también formar el carácter de los niños para que tengan una base religiosa sólida.

«El teniente Inf Wahyudin como Danpos Pirime, que también es profesor del Corán, dijo que aprender el Corán para los niños tiene como objetivo formar una base religiosa y moral sólida, inculcar el amor y la obediencia a Dios, mejorar las capacidades cognitivas y la concentración de los niños y fomentar el buen carácter como la disciplina y la honestidad», dijo.