Soldados del TNI distribuyen los libros del Corán y Yasin a los residentes musulmanes en el interior de Papúa

Papúa, EN VIVO – soldado del TNI del Grupo de Trabajo Yonif 511/DY distribuyó ayuda en forma de libros de Al-Quran y Yasin a los residentes musulmanes en el interior de Papúa, específicamente en el distrito de Dabra, Regencia de Mamberamo Raya, Papúa.

Batallón Dansatgas Pamtas RI-PNG 511/DY, teniente coronel Inf Amar Supratman, en una declaración escrita en Wamena, el miércoles (10/8/2025), dijo que la entrega del Corán y el libro Yasin en la mezquita Al-Hafidzi, distrito de Dabra, fue parte de un esfuerzo para fortalecer las relaciones entre los soldados del TNI y la comunidad local, especialmente los musulmanes.

«Entregamos asistencia en forma de coranes y libros de Yasin a la dirección de la mezquita de Al-Hafidzi en el distrito de Dabra para fortalecer aún más la relación entre el TNI y la comunidad en el área asignada», dijo el teniente coronel Amar, citado por ANTARA, el jueves (10/09/2025). .

La actividad de distribución de ayuda fue dirigida directamente por el Comandante del Puesto Dabra Yonif 511/DY, Teniente Inf Catur Joko, y recibida por Tarjum como representante de la dirección de la Mezquita Al-Hafidzi.

El teniente coronel Amar explicó que esta actividad era una forma de preocupación del TNI por las instalaciones religiosas y el fortalecimiento de los valores religiosos en la zona asignada.

«Esta asistencia es una manifestación de la preocupación del TNI, especialmente del Grupo de Trabajo del Batallón de Infantería 511/DY, hacia las instalaciones religiosas y la mejora de la calidad religiosa de la comunidad en el área asignada», dijo.

Según él, la presencia del TNI en el interior de Papúa no sólo se centra en la tarea de mantener la seguridad en la frontera, sino que también forma parte de la vida comunitaria, incluido el apoyo a las actividades espirituales.

«Esperamos que este Corán pueda utilizarse lo mejor posible para recitar el Corán, profundizar el conocimiento religioso y aumentar la fe de los residentes del distrito de Dabra», dijo.

Mientras tanto, el director de la mezquita de Al-Hafidzi, Tarjum, expresó su agradecimiento a los soldados del TNI por la ayuda.

«Estamos muy agradecidos a los caballeros del TNI del Puesto Dabra Yonif 511/DY. Esta asistencia de Al-Quran es muy útil, especialmente para los niños y residentes que recitan el Corán. Esperemos que esta amabilidad sea recompensada por Allah SWT y que el Grupo de Trabajo Yonif 511/DY siempre tendrá facilidad y seguridad en el desempeño de sus funciones», dijo Tarjum. (ENTRE)