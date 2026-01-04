Soldados del TNI ayudan a cortar el pelo de forma gratuita a niños refugiados tras desastres en el norte de Tapanuli

Tapanuli del Norte, VIVA – soldado del TNI de Kodim 0210/North Tapanuli facilitó servicios gratuitos de afeitado del cabello para niños afectados por inundaciones y deslizamientos de tierra en North Tapanuli Regency (Taput), en el norte de Sumatra. Esta actividad se llevó a cabo en los puestos de evacuación de Sibalanga Village y Parsingkaman Village, el domingo (1/4/2026).

Kapendam I/Bukit Barisan Coronel Inf Asrul Kurniawan Harahap dijo que esta actividad es una forma de preocupación del TNI por las condiciones sociales y psicológicas de los niños afectados por el desastre.



Kapendam I/Bukit Barisan, teniente coronel del TNI Asrul Kurniawan Harahap

Además de ayudar a mantener el orden, este servicio gratuito de afeitado del cabello también tiene como objetivo permitir que los niños refugiados reanuden mejor sus actividades de aprendizaje. Esta actividad se llevó a cabo antes del primer día de clases el lunes (1/5/2026).

Asrul explicó que se espera que los niños refugiados que ingresarán al nuevo semestre parezcan más ordenados y mentalmente preparados. Esto se considera importante para recuperar su entusiasmo y confianza en sí mismos cuando regresen al entorno escolar.

«Esta actividad es parte de los esfuerzos del TNI para ayudar a la comunidad, especialmente a los niños, a seguir sintiendo cuidado y unión en medio de situaciones difíciles después del desastre», dijo Asrul.

Según él, además de ayudar a los niños a prepararse para la escuela, esta actividad es también un medio de entretenimiento y un acercamiento emocional para los jóvenes refugiados afectados por desastres.

Uno de los niños refugiados, Bendris Sitompul, admitió que estaba feliz y entusiasmado después de que un soldado del TNI le cortara el pelo gratis. Sintió que se veía más ordenado y estaba más entusiasmado por regresar a la escuela.

Asrul añadió que se espera que la presencia del TNI en las comunidades afectadas por el desastre proporcione una sensación de seguridad y acelere el proceso de recuperación de vidas de las personas.

«Se espera que la presencia del TNI también brinde a la comunidad una sensación de seguridad y acelere el proceso de recuperación de las vidas de los residentes afectados por el desastre», dijo Asrul.

Enfatizó que su partido continuará apoyando los esfuerzos de gestión de desastres en las áreas afectadas hasta que todo el acceso y las actividades de la comunidad vuelvan a la normalidad. Kodam I/Bukit Barisan y su personal, continuó, están comprometidos a seguir estando presentes para ayudar a la comunidad a través de diversos medios, tanto aéreos como terrestres. (Fuente ANTARA)