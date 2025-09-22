Soldados de tni en Ojol en Pontianak, la razón es inesperada

PontianakVIVA – Caso de vencer a un taxista de motocicleta en línea (ojol) llamado Teguh Sukma en Pontianak, West Kalimantan, por soldados TNI El rango de teniente dua (letda) con la F inicial, ahora está entrando en una nueva fase.

El examen en la Policía Militar de Kodam (Pomdam) XII/Tanjungpura reveló un motivo sorprendente detrás de la brutal acción. El subdirector de información Kodam XII/Tanjungpura, el teniente coronel Inf Agugg W. Palupi, reveló que Letda F afirmó ser frenética porque tenía prisa por llevar a su hijo que estaba enfermo al hospital.

Cuando el auto conducía hacia atrás, víctima Teguh Sukma suena la bocina para evitar colisiones. «El problema del motivo es. Así que eso sucedió cuando la persona en cuestión llevó al niño al hospital en el automóvil, había una familia. De modo que la calud era emocional, la paliza de su motivo fue», dijo Agung, el martes 23 de septiembre de 2025.

Agung agregó, el autor admitió que sus acciones fueron desencadenadas por emociones por un momento y no controladas. Sin embargo, enfatizó que este caso todavía se procesaba de acuerdo con la ley aplicable.

«También debemos decir que la mediación se ha llevado a cabo entre las dos partes y los interesados ​​han transmitido una disculpa. Sin embargo, el proceso legal continúa», dijo.

Para tener en cuenta, un video viral en las redes sociales hace una conmoción. La grabación mostró la acción arrogante de un soldado TNI que golpeó a un taxista de motocicleta en línea (OJOL) después de una pelea en las calles de la ciudad de Pontianak, West Kalimantan.

En el video, uno de los cuales se subió una cuenta de Instagram @Mood.Jakarta, un soldado con la F inicial detenida al costado de la carretera con un OJOL. La lucha se produjo hasta que finalmente el soldado supuestamente dio un golpe.

«El ejército indonesio en Pontianak fue repentinamente viral debido a que golpear a un taxista de motocicleta en línea», fue citado por la cuenta, el domingo 21 de septiembre de 2025.

Los residentes de repente llegaron a presenciar el incidente candente. Según el colega de la víctima llamado Dede, la conmoción comenzó cuando el automóvil conducido por F estaba a punto de renunciar.

En ese momento, la víctima estaba atrasada mientras tocaba la bocina. En lugar de los negativos, el soldado realmente salió del auto e inmediatamente golpeó al conductor de Ojol.