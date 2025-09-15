¡Solana al nuevo disco! Estos factores alientan los precios a salir locos

Yakarta, Viva – Precio Solana (Sol) nuevamente registró un movimiento positivo en el mercado de activos cripto-.

Leer también: El mercado de activos de criptografía se ha resuelto nuevamente antes de la decisión de la Fed.



Los inversores y analistas destacan las posibilidades de aumentar los precios de las monedas hacia el más alto registro de todos los tiempos, respaldados por el aumento de las actividades en la cadena y la significativa acumulación institucional.

Esta tendencia alcista atrae la atención del mercado, así como un impulso para que los inversores antiguos y nuevos consideren las suelas como activos potenciales.

Leer también: Comienza la temporada de Solana, los inversores criptográficos son optimistas



Al momento de escribir el artículo, el precio de las suelas se negoció por encima de US $ 242 o equivalente a RP3.97 millones por moneda, después de penetrar con éxito el canal paralelo la semana pasada.

Lanzado desde FX Street, el lunes 15 de septiembre de 2025, este aumento fue impulsado por un aumento en el valor total bloqueado (TVL) e interés abierto (OI) que alcanzó un nuevo récord, lo que indica actividades comerciales cada vez más fuertes y la perspectiva de aumentos de precios adicionales en el futuro cercano.

Leer también: Aplicación de activos de puertas de impresión histórica



Los datos del Tracker de Crypto DeFillama muestran que el valor total bloqueado (TVL) de Solana alcanzó el récord más alto de US $ 13.22 mil millones, equivalente a RP216.8 billones, el 14 de septiembre de ayer.

Este aumento indica una mayor actividad e interés en el ecosistema de Solana, con más usuarios que depositan o utilizan activos en el protocolo SOL.

Además, los datos de Artemis Terminal confirmaron la vista alcista, con un suministro de stablecoin en la red que aumenta más de US $ 255 millones o alrededor de Rp4.18 billones en las últimas 24 horas, el mayor aumento entre la cadena de bloques principal. SOL también superó a los competidores como el árbitro (ARB) y APTOS (APT).

En el lado derivado, Solana también registró desarrollos positivos. Los datos de coinglase muestran que el interés abierto (OI) de los contratos de Futures SOL en la Bolsa de Valores alcanzó los US $ 16.58 mil millones, equivalente a RP271.9 billones el lunes de hoy.

El aumento en OI refleja la entrada de nuevo capital en el mercado, lo que puede fomentar la concentración de precios adicionales.

La relación SOL a larga distancia en Coinglass se registró en 1.08 el lunes, la más alta durante más de un mes. Esta relación anterior muestra un sentimiento alcista en el mercado, donde más comerciantes apostarán que los precios de las soles aumentarán.

Además, la demanda institucional de Solana se está fortaleciendo. Forward Industries anunció que había completado una inversión privada en capital público (pipa) por un valor de US $ 1.65 mil millones o alrededor de RP27 billones, dirigido por Galaxy Digital, Jump Criptoy capital multicoins.

Los datos de Solanafloor muestran que Galaxy Digital compró 1.2 millones de tokens adicionales por un valor de US $ 306 millones o billones de RP5 en las últimas 24 horas.

La compra total de Galaxy desde el anuncio de Raise Forward Industries está cerca de 6.5 millones de suelas, con un valor de US $ 1.55 mil millones o RP25.42 billones. No se ha confirmado si todas las compras están relacionadas con el delantero del Tesoro Solana.

Toda la entrada de ETF de Solana Spot, incluidos Rex-Ostrey Sol + ETF (SSK), se registró en US $ 15.90 millones o RP260.8 mil millones, lo que respaldaba esta visión alcista.

Los precios de SOL penetran en la línea de tendencia superior desde el canal paralelo el jueves y Rally es de casi el 6% en los próximos dos días. En la actualidad, las suelas se negocian alrededor de US $ 242.85 o RP3.98 millones por moneda.

Si este impulso continúa, las suelas tienen el potencial de alcanzar el récord más alto anterior de US $ 295.83, equivalente a Rp4.85 millones. El indicador técnico del índice de fuerza relativa (RSI) está en el nivel 69, acercarse al área de sobrecompra a 70, muestra un fuerte impulso alcista.

La divergencia de la convergencia del promedio móvil (MACD) también muestra el crossover alcista, lo que significa la tendencia creciente. Sin embargo, si hay una corrección, el precio de las suelas puede pasar al nivel de soporte diario en US $ 230, equivalente a RP3.77 millones.