¡Sofisticado y a la moda! HUAWEI WATCH GT 6 Series tiene Advanced Sports y una batería que dura hasta 21 días

VIVA – Desde las reuniones matutinas hasta las sesiones de gimnasio por la tarde, los estilos de vida modernos exigen dispositivos que puedan seguir el ritmo sin concesiones. HUAWEI WATCH GT 6 Series está aquí como respuesta al combinar función y moda en un dispositivo duradero; la batería puede durar hasta 21 días.

Diseñada para usuarios que desean lucir elegantes sin sacrificar el rendimiento, esta última serie presenta un diseño premium y materiales resistentes combinados con tecnología deportiva profesional. Impulsado por un sistema de seguimiento de alta precisión, RELOJ HUAWEI Serie GT 6 capaz de monitorear diversas actividades que van desde correr, andar en bicicleta hasta entrenar en el gimnasio, con datos precisos en tiempo real para ayudar al usuario a lograr el mejor rendimiento.

No sólo en la sala de reuniones, reloj inteligente También está preparado para acompañar actividades en la pista de pádel, hasta aventuras en la montaña y el mar. El HUAWEI WATCH GT 6 Series es un símbolo del equilibrio perfecto entre estilo, durabilidad e innovación, que ahora se puede obtener a partir de IDR 3.499.000.

Elección de variantes según actividad

Para los fanáticos de las actividades al aire libre, está el HUAWEI WATCH GT 6 Pro Brown (46 mm) con una correa tejida transpirable que resulta cómoda para practicar senderismo o golf. La variante Black con correa de goma ligera es adecuada para acompañar sesiones de gimnasio y deportes de pádel. Por su parte, la serie Silver con correa de titanio presenta un diseño elegante, adecuado para eventos formales o reuniones de negocios.

Todas las variantes de WATCH GT 6 Pro Series llevan tecnología Triple Protection con una combinación de revestimiento metálico ultraduro, aleación de titanio de grado aeroespacial, cristal de zafiro y cerámica de nanocristales en la parte posterior, para que parezca un reloj inteligente premium con una durabilidad extraordinaria.

Mientras tanto, el HUAWEI WATCH GT 6 viene en una variedad de tamaños de 46 mm y 41 mm, que son más livianos y modernos. La versión verde de 46 mm tiene una correa deportiva de tejido compuesto, mientras que la edición negra parece resistente para las actividades diarias. La variante Púrpura de 41 mm presenta un diseño moderno con asas giratorias, perfectas para muñecas delgadas, mientras que la Edición Blanca luce elegante y elegante.

Última tecnología de seguimiento para máxima precisión

Equipado con el nuevo sistema de posicionamiento Girasol y el nuevo sistema TruSense, el HUAWEI WATCH GT Serie 6 proporciona una precisión de seguimiento superior. La precisión de la ruta aumenta hasta un 20% con una desviación de posición de menos de 8 metros, mientras que la estabilidad de los datos en tiempo real está dentro de ±2 grados.