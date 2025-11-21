Sofía Vergara se une al elenco de la comedia negra ‘Thumb’

Sofía Vergara se ha unido al elenco de “Thumb”, una comedia negra de la directora Daina Oniunas-Pusić. La actriz nominada al Emmy y al Globo de Oro es parte de un elenco que incluye miembros del elenco previamente anunciados como Milly AlcockAwkwafina y Kate McKinnon.

Vergara es mejor conocida por su destacado papel de Gloria, la segunda esposa de un rico hombre de negocios, en “Modern Family”. También estuvo en el elenco de voces de “Despicable Me 4” y más recientemente interpretó a un narcotraficante en el drama criminal de Netflix “Griselda”, del cual también fue productora ejecutiva. Vergara obtuvo nominaciones al Emmy y al Globo de Oro por “Griselda” y fue nominada al Emmy por “Modern Family”. Sus créditos cinematográficos incluyen “Hot Pursuit”, “Los Pitufos”, “Koati”, “The Emoji Movie”, “Chasing Papi” y “Chef”.

La fotografía principal de “Thumb” comenzó la semana pasada en Nueva York. Escrita por Cesar Vitale, la película trata sobre una joven solitaria (Alcock) que recibe por correo por error un pulgar amputado. Según la descripción oficial de la trama, «la obsesión de su vida es devolverlo a la mano a la que alguna vez perteneció, lo que la pone en un rumbo de colisión que cambiará su mundo para siempre». Aún no se sabe cuál será el papel de Vergara en la película.

Akiva Goldsman y Greg Lessans están produciendo “Thumb” para Weed Road Pictures, y Richard Saperstein, Brooke Saperstein, Beau Turpin y Annie Saperstein para Bluestone Entertainment junto a Jack Heller bajo su sello Assemble Media. CAA Media Finance se encarga de las ventas nacionales.

Los productores ejecutivos incluyen a Frank Mayor, Terrol Cummins, Arvind Gopwani, Harrison Moore, Caitlin de Lisser-Ellen, Darren Goldberg y Thomas Whelan.

Bluestone Entertainment y Weed Road Pictures también están desarrollando “Basketful of Heads”, una serie de cómics de terror y comedia oscura publicada por Hill House de DC, con Natasha Lyonne como protagonista. Ana Lily Amirpour adaptará y dirigirá la película.

Vergara está representada por CAA, Latin World Entertainment y Matthew Johnson en Johnson Shapiro Slewett & Kole.