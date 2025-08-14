Sofía Petersen encarna a Tierra del Fuego en ‘Olivia’, en Locarno

Una ciudad de contradicciones cobra vida en el debut «Olivia» de Sofía Petersen, que tuvo su estreno mundial el 13 de agosto en los cineastas del presente de Locarno. Filmado en Kodak Ektachrome de 16 mm a través de una sesión de 45 días sin parar, Petersen expande su exploración del misticismo y la desaparición en el sur de Argentina, sumergiéndose de cabeza en una relación padre-hija en las montañas tranquilas de Tierra del Fuego.

Producido por Animitas Cine del Reino Unido, con Vitrine Filmes y el Elías Qine Eskola de San Sebastián, «Olivia» llamó por primera vez la atención al recibir el apoyo de postproducción del programa HBF+Europa del Festival Rotterdam en 2024. Luego tocó la selección de dale de Ventana Sur en diciembre.

La fluidez que es tan perceptible en «Olivia» se remonta a su génesis. Para Petersen, conocer a Tina Sconochini, quien interpreta al personaje titular de la película, fue uno de los puntos de partida para concebir la película.

«Nos reunimos con el deseo de buscar, sin necesariamente desear encontrar. Comenzamos a reunirnos dos veces por semana durante un largo período de tiempo, solo para explorar y dejar que las cosas sucedan. Al principio, sin la cámara, y luego comencé a filmarla».

De hecho, Petersen y Sconochini se conocieron en 2017. Petersen comenzó a escribir el guión después de que los colaboradores descubrieron «el cuerpo de Olivia». No desarrollaron un personaje per se, pero estaban buscando «la esencia».

Hay una cualidad animista en Olivia, su mirada – vacante, sus movimientos – Somnambulic. Atrapada en una casa en forma de triángulo, Olivia es como un insecto capullo, que ella clavan en la pared, durmiendo de noche y vive de día. «Acabamos de buscar un cuerpo. Ni siquiera un personaje».

Los animales de diferentes tamaños impregnan la pantalla. Además de los insectos que se arrastran en las manos de Olivia, las vacas en el matadero habitan el mundo de la película junto a Olivia. El ímpetu para que Olivia se aleje de su capullo protegido es buscar a su padre, que desaparece una noche. Olivia, desconcertada y asustada, corre hacia el vasto cuerpo de Tierra del Fuego para buscarlo.

La búsqueda la lleva al matadero comunitario, cubierto de sombras. Allí, una fila de vacas espera su ejecución. De lo poético y lo místico, «Olivia» transiciones al frío y lo mecánico, lo que refleja la naturaleza inhumana de los matadero. En medio del rugido trueno de las escopetas, la escena también podría ser tomada de «terremotos».

«Hay muertes que son muy graduales, y hay otras que son muy repentinas. Y en nuestras vidas, las repentinas no son comprensivas», dice Petersen.

Olivia

Cortesía de Sofía Petersen

Ella filmó en un matadero municipal en Tierra del Fuego, con su estrecha comunidad de trabajadores reales. «Decidimos autofinanciar la película porque nadie iba a querer que retratiéramos esto. Todos están tratando de ocultar lo que sucede allí», dice Petersen. «Pero estas personas fueron tan honestas y abiertas, es realmente impresionante. Simplemente nos dejan entrar».

La interacción de la vida y la muerte que ocurre en el matadero diariamente expande la fascinación de Petersen con la imposibilidad de ciertos elementos que coexisten, como el fuego y el agua: «Es entre estar aquí y no estar aquí, entre la muerte y la vida, entre el sueño y la muerte, entre la luz y la oscuridad, entre el sol y la luna».

En una escena, cuando un joven bovino está a punto de ser asesinado, el director de fotografía Owain Wilshaw se acerca al ojo de la vaca, evocando la poderosa imagen de apertura de la película: el ojo negro y ampliamente abierto de Olivia, reflejando llamas y agua.

Los límites entre lo real y el sueño se extienden incluso en el casting. Dario Haro, el hombre de 73 años que interpreta al padre de Olivia, es local dentro de la comunidad. «El personaje del padre era diferente a lo que estaba escrito. Pero vino y lo completó de una manera que nunca hubiera escrito».

Solicitar a los no actores en la película no fue sin desafíos, con solo un equipo de seis personas filmando a los exteriores cruciales de la película dentro de las ventanas de 10 minutos al amanecer o al anochecer. La ausencia de electricidad durante el brote y la falta de diarios para verificar también hizo que el proyecto fuera un riesgo inmenso. «No teníamos la posibilidad de hacer más de una toma», dice Petersen. «Pero creo que la película ahora contiene mucho más de lo que podría haber tenido si no fuera así».

El dibujo ayudó a Petersen a encontrar el lenguaje de la película: colores vibrantes en medio de siluetas. El diseñador de sonido Pietu Korhonen hace que la soledad de Olivia sea palpable usando ráfagas de viento y silencios ensordecedores, mientras que la música de Utsav Lal puntúa la angustia y la paz emocionales de la película, del coro espontáneo de copla Ride a mediados de bus para bailar en bares semi-vacíos. Incluso la canción de cuna que sirve como ancla sonora de la película fue escrita por la actriz Carolina Tejeda para su primogénito. «Estaba buscando una canción y cuando ella la compartió conmigo, se convirtió en parte de la película».

La conexión de Petersen con los lazos musicales con sus filosofías del cine y la comunidad de la que saca: «La música está ilimitada. Hay algo que es eterno. Te hace preguntarte qué habríamos comunicado si el discurso no estuviera allí».