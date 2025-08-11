Sofia Loren y Claudia Cardinale inspiraron ‘Emily en París’ opciones de disfraces

Cuando «Emily en París«La diseñadora de vestuario Marylin Fitoussi se enteró de que la temporada 4 de la serie Netflix llevaría su carácter titular a Italia, lo vio como una oportunidad perfecta para rendir homenaje a su amor por las películas en blanco y negro de los años 1940 y 1950, y rendir homenaje a tal cine italiano estrellas como Sophia Loren y Claudia Cardinale.

Al final de la temporada 4, Emily (Lily Collins) se dirige a Roma y se encuentra enamorada de la ciudad y con Marcello (Eugenio Franceschini). Para reflejar eso, Fitoussi adoptó un enfoque más romántico para los atuendos de Emily para que esté «más relajada y se olvide de su Instagram por un momento».

Emily en Roma, enamorado. Sus disfraces reflejaron este lado enamorado.

Giulia parmigiani/netflix

«En muchas películas italianas, verás impresiones de lunares», agrega Fitoussi. «Sophia Loren llevaba varios vestidos con lunares en blanco y negro, o al revés. Así que dije, tal vez podamos jugar con lunares».

Emily se pone un top azul con lunares blancos, pantalones cortos y pisos mientras lleva una mochila de mariposa Peter Nitz, un aspecto que era idea de Collins.

«Lily dijo: ‘Tengo un amigo de un amigo que diseñó esta mochila, y es realmente interesante. Déjame mostrarte. Veamos si podemos usarla'», recuerda Fitoussi. Ella estuvo de acuerdo en que era perfecto y simbólico de los sentimientos de Emily. «Se sintió libre, y cuando estás enamorado, tienes mariposas en el estómago, así que dije: ‘Usémoslo'».

La parte superior del corsé de lunares fue de Vivienne Westwood. En particular, Fitoussi puso a Emily en Christian Louboutin Flats. «Es importante porque es Roma, está caminando y está en un scooter, por lo que se sintió más relajado y muy femenino», dice el diseñador de disfraces detrás de la decisión.

Lily Collins fue la colaboradora perfecta que eligió la mochila.

Giulia parmigiani/netflix

Mientras Emily usa numerosas marcas y diseñadores, la clave para vestir al personaje no se encuentra en las etiquetas. «Las piezas ayudan a contar una historia», dice Fitoussi. «Recojo piezas porque me cantan. Quería este fuerte contraste y concentrarme en la mariposa porque refleja la libertad para ella. Está sonriendo y está muy feliz».

La paleta roja, blanca y azul no fue deliberada y un feliz accidente. «Es un homenaje a la bandera francesa y la bandera americana», se ríe Fitoussi.

Ella describe a Collins como la colaboradora perfecta, y también la llama camaleón debido a lo perfectamente que usa diseños y colores audaces. El actor también está dispuesto a correr riesgos de la misma manera que Emily lo hace. «La puse con un vestido negro con lunares de color rosa cuando está en una fiesta con Marcello», Fitoussi

dice. «Este aspecto es arriesgado e inesperado para la Emily que conocemos y apreciamos. Pero queríamos ser juguetones para expresar esta alegría de Vivre que siente mientras está enamorada».

Marilyn Fitoussi se inspiró en «Clueless», pero había encontrado algunas piezas en la temporada 1.

Marie Etchegoyen/Netflix

Además de la influencia del cine italiano vintage, Fitoussi asiente a «Clueless» en el Episodio 4 colocando a Emily en un vestido de pata de sabueso amarillo y negro sobre una blusa con volantes y una corbata de lazo asegurada con una hebilla del cinturón. La blusa era un elemento que Fitoussi había estado aferrado desde la temporada 1, pero no pudo encontrar el momento adecuado hasta ahora.

«Es muy victoriano y francés, con un poco de Marie Antoinette», dice ella. Fitussi le encanta la idea de mezclar contemporáneo con el período y sintió que la corbata de lazo era el toque perfecto. «Encontré eso en Instagram, y encontré a Catherine Osti, quien diseñó eso», dice, y señala que estaba emocionada de agregar un toque femenino a un diseño masculino. “Era muy elegante para Emily, y Lily lo usaba tan perfectamente.