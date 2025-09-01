Sofia Coppola y Marc Jacobs en su doctor ‘Marc por Sofía’

Dos amigos desde hace mucho tiempo se convertirán en entre las parejas de alfombra roja más discutida de Venecia.

Sofia Coppola es la directora de «Marc de Sofía«,» Un nuevo documental A24 se estrenó en Venecia el 2 de septiembre. Coppola fue abordado por los productores RJ Cutler y Jane Cha Cutler para hacer la película, que es una exploración caleidoscópica de Jacobs, rastreando tanto su producción de una sola colección como sus influencias con el tiempo.

Coppola y Jacobs hablaron con Variety el día antes de un hito importante. «Estoy emocionado de que mi vestido se ajuste mañana, con Marc», dijo Coppola. «Eso siempre es emocionante y aterrador». Jacobs estaba ansioso por cómo se pasará la película, pero le dijo a Variety: «Sé que estoy en buenas manos con Sofía».

Marc, has vivido en el ojo público, pero ¿había una nueva vulnerabilidad al permitir que Sofía cuente tu historia?

Marc Jacobs: Siempre me siento bastante vulnerable cuando muestro trabajo o cuando comparto el trabajo, pero me sentí muy cómodo exponiendo todo a Sofía. Se sintió muy natural, una vez que superé la ansiedad inicial de participar.

Conociendo a Marc tan bien como tú, ¿qué pasa con él saltó, no solo como amigo, sino alguien sobre el que realmente podrías hacer una película?

Sofía Coppola: No estaba pensando en hacer un documental, pero siempre me encanta hablar con Marc. Es interesante e inspirador. Entonces, cuando los Cutlers se me acercaron, habían hablado con Marc sobre este documental, ¿y lo haría? – Pensé: «No puedo hacer eso. Porque ese es mi amigo, tendría que hacer un buen trabajo».

Pero seguí pensando en lo divertido que sería seguir esta colección, aparecer durante todo el proceso, y luego también queriendo compartir todas sus referencias e inspiraciones con la generación más joven.

Hay una calidad real de la tabla de humor sobre cómo la película une clips de todas las inspiraciones de Marc.

COPPOLA: Quería que se sintiera como un retrato impresionista de él, y poder seguir estas tangentes sobre sus inspiraciones. Tratar de serpentear y descubrir a medida que avanzamos. Era nuevo para mí, y muy divertido para trabajar de esta manera, llegamos a casi collage.

Trabajando juntos, ¿ambos se dieron cuenta de que hacer una película y organizar un desfile de moda tiene similitudes sorprendentes?

Coppola: Siempre sentí una conexión, porque todas las personas creativas tienen un lenguaje similar, a pesar de que trabajamos de manera diferente.

Jacobs: Pienso en cuando conocí a Sofía, estaba muy claro que compartimos ciertos amores: artistas, músicos, momentos de moda y fotografía. Una de las razones por las que nos unimos fue que teníamos estos amores en común.

Recuerdo haber visto un póster fiorucci en su casa, siempre lo hemos compartido. Siempre hemos compartido la juventud sónica. Esto se sintió como una continuación: redescubrir estas cosas que siempre han sido catalizadores para mí, para ella o para los dos.

COPPOLA: Cada vez que veo un abrigo de leopardo en su colección, pienso en la Sra. Robinson [from “The Graduate”]. Ambos pensamos en la Sra. Robinson. Es genial tener esa taquigrafía: estaba tratando de hacer que la película se sintiera personal, pero siempre quiero incluir a la audiencia. Nunca quiero que no te sientas como parte de eso.

Sofía, eres conocido por las películas que sondean la vida interior de las mujeres jóvenes. ¿La crónica de la vida de Marc se sintió inusual por esta razón?

Coppola: No pensé en eso. Siempre da miedo hacer algo, lo estás descubriendo a medida que avanza. Solo quería mostrar una descripción sincera de Marc: quería que se sintiera personal, nunca intrusivo o curioso, pero compartir cosas que sé sobre Marc.