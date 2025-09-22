El Museo de Arte Moderno Honerá Sofía Coppola en su beneficio de la película 2025. El evento, presentado por Chanel, tendrá lugar el 12 de noviembre en la ciudad de Nueva York.

MoomalEl beneficio del cine de ‘es un evento anual dedicado a la continuación y el crecimiento del Departamento de Cine del Museo, específicamente su colección de más de 30,000 películas y 1.5 millones de imágenes de películas y su serie de proyecciones, primeros ministros, festivales y retrospectivas. El beneficio honra a los actores, escritores y directores que han hecho contribuciones significativas al oficio.

Coppola ciertamente se ajusta al proyecto de ley, ya que comenzó a actuar a una edad temprana y ha escrito y dirigido nueve largometrajes. Cinco de sus películas están incluidas en la colección de MoMA: «The Virgin Suicides» (1999), «Lost in Translation» (2003), «Marie Antoinette» (2006), «Somewhere» (2010) y «The Bling Ring» (2013). Por «Lost in Translation», ganó el Premio de la Academia al Mejor Guión Original y fue nominada tanto al Mejor Director como a la Mejor Película.

El curador jefe de película de Celeste de Celeste de Celeste del museo, Rajendra Roy, dijo en un estado de declaración del lunes: «Desarrollar relaciones a largo plazo con artistas es uno de los profundos privilegios y responsabilidades para una institución como MoMA. Sofia Coppola ha sido parte de la familia del museo desde la familia del museo desde que surgió como una serie aclamada hace más de 25 años. Celebramos en 2004 como una parte de nuestro trabajo en progreso en progreso, y estamos teniendo la bienvenida de la serie, y nos aconsejamos que se celebren más de 25 años. como un ícono líder en el campo «.

Coincidiendo con el beneficio de la película, Moma también proyectará los nueve largometrajes de Coppola, así como su breve «Lick the Star» de 1998. La serie se titula «Sofía Coppola: A Tribute» y tendrá lugar en los teatros Roy y Niuta Titus del Museo del 30 de octubre al 16 de noviembre.