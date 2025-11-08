Soeharto es el presidente más querido

Jacarta – Los últimos resultados de la encuesta nacional del Círculo de Encuestas de Indonesia (LSI) Denny JA) muestra un hecho interesante, a saber Suharto Ahora es el presidente de la República de Indonesia que más gusta al público en comparación con todos los presidentes que han terminado su mandato.

Lea también: Jokowi apoya a Suharto para que se convierta en un héroe, Guntur Romli: Su cerebro y su memoria son dolorosos



En una encuesta realizada en octubre de 2025, utilizando el método muestreo aleatorio multietapa frente a 1.200 encuestados repartidos por toda la provincia, con entrevistas cara a cara y margen de error ±2,9 por ciento.

El público colocó a Suharto en la primera posición con un 29,0 por ciento de aprobación, seguido por Joko Widodo (26,6 por ciento) y Sukarno (15,1 por ciento).

Lea también: Idrus Marham Sentil Ribka PDIP: Los servicios de Suharto no pueden ser cubiertos por emociones políticas



Otros presidentes ocupan los siguientes cargos: Susilo Bambang Yudhoyono (14,2 por ciento), Gus Dur (5,0 por ciento), BJ Habibie (5,0 por ciento) y Megawati Soekarnoputri (1,2 por ciento). Mientras tanto, el 3,9 por ciento de los encuestados respondió que no sabía/no respondió.

«Hemos comprobado estos datos repetidamente», dijo Denny JA, fundador de LSI.

Lea también: Suharto propuesto para ser un héroe, Gibran: contribuyó a aliviar la pobreza



«Todas las tabulaciones y metodologías son correctas. Estos son resultados científicos que describen la percepción emocional actual de la nación hacia los presidentes indonesios.»

Luego, Denny JA relacionó estos resultados con un concepto psicológico interesante, a saber, el sesgo de retrospección rosado, o lo que él llama «gafas rosas».

Este término fue introducido por un grupo de investigadores de la Universidad de Washington a finales de los años 1990, quienes descubrieron que los humanos tendemos a recordar el pasado como más hermoso que la realidad de ese momento.

“Con el tiempo, lo amargo se desvanece, lo dulce sobrevive”, dijo Denny.

«Esta nación también parece llevar gafas de color rosa cuando evalúa a Pak Harto. Su régimen autoritario está empezando a caer en el olvido, mientras se fortalecen los recuerdos de orden, precios estables y desarrollo rural».

Refiriéndose a la teoría de la psicología cognitiva de Daniel Kahneman, LSI explica que este sesgo es un mecanismo cerebral natural que filtra los recuerdos negativos.

La memoria colectiva de una nación sobre una época particular puede cambiar con el tiempo, independientemente de hechos históricos complejos.

Por qué ¿Soeharto más le gustó?

Según el análisis de LSI Denny JA, el fenómeno del gran aprecio por Suharto no es sólo una cuestión de nostalgia.

Hay tres factores principales que hacen que el público todavía sienta simpatía por el expresidente:

1. Memorias Concretas y Reales.

«Las escuelas, el riego, los mercados y la infraestructura construida durante la era de Soeharto todavía pueden verse afectados hoy. La gente juzga los resultados, no el discurso», afirmó Denny.