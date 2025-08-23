Socking Focolah World, la FIFA debe pagar Rp1.2 Ex centrocampista del Real Madrid después de perder en el juicio

VIVA – Carrera Lassana Diarra Cambiado drásticamente debido a los conflictos contractuales con Lokomotiv Moscú en 2014. El problema del salario que nunca terminó lo hizo pelear con el entrenador Leonid Kuchuk.

Diarra se negó a reducir los salarios, reacios a practicar, hasta que el contrato se cortó unilateralmente. Pero en lugar de ser gratuito, el Tribunal de Arbitraje Sports (CAS) en realidad impuso una sentencia sorprendente: Diarra debe pagar 10 millones de euros al Club ruso.

El castigo se está volviendo más pesado debido a las reglas FIFA En el estado del jugador y la regulación de la transferencia (RSTP) prohíben que los futbolistas se unan a un nuevo club si el contrato se decide anteriormente sin razón legal.

Como resultado, Diarra no pudo continuar su carrera profesional. Planear mudarse a Sporting Charloooi en Bélgica se cancela en total. Se detuvo al margen durante más de un año.

Con el apoyo de FIFPRO, un sindicato mundial de futbolistas, Diarra finalmente demandó a las reglas de la FIFA al Tribunal de la Unión Europea (CJEU). El argumento es claro: la política viola los derechos básicos de los trabajadores, a saber, la libertad de movimiento.

En octubre de 2024, Cjeu decidió ponerse del lado de Diarra. Se declara que las regulaciones de la FIFA tienen un «riesgo financiero impredecible y muy alto». Este veredicto se llamó inmediatamente histórico, incluso alineado con Bosman gobernando 1995, quien abrió una ruta de transferencia gratuita para los jugadores después del contrato.

La victoria legal abrió un nuevo capítulo. Ahora Diarra demandó detrás de FIFA y la Federación Belga de Fútbol. El valor de la demanda es fantástico: € 65 millones o alrededor de Rp1.2 billones.

Diarra enfatizó que su lucha no era solo un asunto personal. «Esto también es para proteger a los jugadores prometedores y menos conocidos que no tienen instalaciones financieras o mentales para luchar contra la FIFA en la corte», dijo.

De aquí nació el Movimiento Justice para Jugadores, una demanda grupal que representa a más de 100 mil futbolistas que se sintieron desfavorecidos por las reglas de la FIFA desde 2002.

Debido a que la FIFA rechazó el camino pacífico, este caso ahora ingresó a un tribunal en el tribunal belga.

El abogado de Diarra, Martin Hissel, predijo que la decisión saldría en los próximos 12-15 meses.

El objetivo a corto plazo del jugador es una compensación decente, pero se ha leído el impacto a largo plazo.

Al igual que Jean-Marc Bosman, ahora el nombre Lassana Diarra figura como un símbolo de resistencia y revolución de los derechos de los jugadores mundiales de fútbol.