Sociedad para el Patrimonio Audiovisual lanza Latam Classics en Lumière

La Sociedad para el Patrimonio Audiovisual, con sede en Buenos Aires, lanzó el sello dedicado Latam Classics en el Festival de Cine LumièreMercado Internacional de Cine Clásico de (MIFC) en Lyon.

El nuevo sello Latin Classics está dedicado a la promoción y acceso internacional del cine clásico latinoamericano.

En la creación del sello Latin Classics, la Sociedad para el Patrimonio Audiovisual colaboró ​​con los titulares de derechos y las instituciones involucradas en la restauración de las obras.

Debutando en el MIFC, Latam Classics presenta su catálogo inaugural, mostrando algunas de las obras restauradas más significativas del cine latinoamericano, con películas de Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú y Costa Rica, entre ellas títulos de Glauber Rocha (Brasil), Miguel Littín (Chile), Fernando “Pino” Solanas (Argentina) y Nora de Izcue (Perú).

El catálogo también incluye restauraciones latinoamericanas recientemente estrenadas en la edición de este año. Clásicos de Cannescomo el drama colombo-venezolano de Ciro Durán de 1962 “La paga”, sobre un campesino en Colombia que lucha por mantener a su familia en medio de una severa explotación; y el drama argentino de Hugo del Carril de 1956 “Más allá del olvido”, en el que el director también protagoniza junto a Laura Hidalgo el papel de un viudo afligido y obsesionado que intenta convertir a otra mujer en su difunta esposa.

Esta última, restaurada por la Sociedad del Patrimonio Audiovisual en colaboración con Cubic Restoration y Argentina Sono Film, propietaria de la película, también se proyectará en el Festival Lumière como parte de su selección oficial bajo el sello Lumière Classics.

“Latam Classics se erige como una plataforma de referencia para la circulación internacional de películas restauradas de la región, uniendo memoria, cultura y tecnología para mantener viva la historia del cine latinoamericano y fortalecer su presencia dentro del patrimonio cinematográfico mundial”, afirma la Sociedad para el Patrimonio Audiovisual.

Fernando Madedo (Latam Classics) con Anaïs Desrieux y Gérald Duchaussoy (MIFC) Crédito: Sociedad para el Patrimonio Audiovisual

Encabezada por Fernando Madedo, quien también se desempeña como director de la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos (FIPCA), la Sociedad para el Patrimonio Audiovisual es una organización privada dedicada a salvaguardar las imágenes en movimiento y velar por la preservación, restauración y difusión del patrimonio audiovisual latinoamericano.

Para ello, la organización trabaja en colaboración con archivos, filmotecas, museos y estudios para restaurar obras y desarrollar estrategias de acceso a través de programación en festivales, cinematecas e instituciones educativas de todo el mundo.

Otros proyectos recientes de restauración de la Sociedad incluyen el drama negro argentino de 1958 de Mario Soffici “Rosaura a las 10”, sobre una historia de amor aparentemente intensa en una pequeña pensión familiar, que también se proyectó en eventos internacionales tan importantes como Cannes y el Museo de Arte Moderno (MoMA) en la ciudad de Nueva York.