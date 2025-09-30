Socializamos, no un sentimiento regional

Mientras, viva – Gobernador de Sumatra del Norte Nasución de Bobby negó la realización de redadas placas de vehículos BL Al revisar la carretera provincial en Langkat Regency Simpang Tiga – Namo Poultry – Tangkahan, que colapsó el sábado 27 de septiembre de 2025.

Bobby transmitió esto para responder a la acción que luego fue viral en las redes sociales con la narrativa ‘Bobby Nasution Raids Transports con placas BL en Langkat’ mientras asistía a la reunión plenaria de DPRD Sumatra del NorteLunes 29 de septiembre de 2025.

Bobby explicó que la acción era una socialización y no una acción tan viral en las redes sociales. El esfuerzo, dijo Bobby, se llevó a cabo para optimizar los ingresos impuesto En North Sumatra.

Gobierno provincial de Sumatra del norte Raid Razia BL Plate Trucks en Langkat Regency

«De hecho, apelamos a todas las empresas que operan en la región de Sumatra del Norte para usar placas de vehículos BK o placas BB, donde la operación de esta compañía, como los productos agrícolas, el aceite de palma y otros, que sabemos que ingresan al centro», dijo Bobby Nasuidad

Mientras que las operaciones de vehículos que transportan productos agrícolas en Sumatra del Norte, según Bobby, si no usan la placa del vehículo de Sumatra North – BK y BB, el impuesto ingresará a otras regiones.

«Por lo tanto, queremos transmitir, esto no es un sentimiento en un área en Indonesia, pero todas las regiones o empresas en el norte de Sumatra deberán usar placas BK o placas BB en 2026, para operar el transporte de los resultados de la Tierra en Sumatra del Norte, no para aquellos que pasan sino para compañías operativas», explicó

Bobby agregó que esta política también se implementó en varias otras regiones en Indonesia. Reiteró que esta política era una forma de optimizar los ingresos de los ingresos regionales sin agregar gastos fiscales al público.

«Solo optimizamos a aquellos que han estado utilizando el cruce en la carretera de la provincia de Sumatra del Norte que sabemos que muchos no entran en nosotros, la comunidad siempre le pide la comunidad de infraestructura al gobierno provincial de Sumatra del Norte», dijo el hijo de Jokowi.

Anteriormente, un video que muestra al gobierno de Sumatra del Norte liderado directamente por el gobernador Bobby Nasution asaltó y detuvo el camión Aceh BL Plate, en la región fronteriza de Aceh Tamiang-Langkat, y Viral en las redes sociales.

Donde, cuando el gobierno provincial de Sumatra del Norte detuvo el camión Aceh, le pidió al conductor que transmitiera al propietario del automóvil para reemplazar su número de policía para convertirse en BK (transferido a North Sumatra).

La acción ha sido ampliamente en el centro de atención pública y provocó una serie de reacciones de varios elementos de la gente de Acehnese en los últimos dos días.

