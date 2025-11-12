Sobrecapacidad de las baterías de los vehículos eléctricos: mercado lento, muchas fábricas

Estados Unidos, VIVA – La industria mundial de vehículos eléctricos (EV) se enfrenta a un nuevo dilema: hay demasiadas fábricas de baterías en comparación con la demanda del mercado.

Citado por VIVA Otomotif de insideevs, el miércoles 10 de noviembre de 2025, el último informe de la consultora AlixPartners muestra que la capacidad actual de producción de baterías supera con creces las necesidades de los consumidores, tanto en América del Norte, como en Europa y Asia.

En América del Norte, la capacidad de producción de baterías es 1,9 veces mayor que la demanda. Europa es aún mayor, alrededor de 2,2 veces. Sin embargo, lo más extremo se produjo en China, con una capacidad 5,6 veces superior a la demanda local. Esta situación se ve exacerbada por las políticas arancelarias y las restricciones a las exportaciones, de modo que los fabricantes en China enfrentan serias presiones financieras.

Según Rohit Gujarathi, vicepresidente senior de AlixPartners, esta condición no es un problema regional, sino un fenómeno global.

«A nivel mundial, la capacidad industrial aún supera con creces la demanda. Ninguna región está realmente equilibrada», afirmó.

Una de las razones del lento crecimiento del mercado de vehículos eléctricos es el coste aún elevado de los vehículos. A pesar del abundante suministro de baterías, los precios coche electrico Es difícil competir con los coches de gasolina.

«Para los consumidores, la cuestión principal es el precio. Actualmente, la mayoría de la gente todavía cree que los coches eléctricos no son económicos», afirmó Gujarathi.

Esta situación se agrava a medida que algunos gobiernos están comenzando a reducir los incentivos para los vehículos eléctricos, como los créditos fiscales en Estados Unidos. Como resultado, el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos se ha desacelerado, e incluso ha disminuido en los últimos meses.

AlixPartners proyecta que la relación entre la capacidad de la batería y la demanda seguirá siendo alta, alrededor de 2,4 veces en 2028, y se mantendrá en esa cifra hasta 2030. El pronóstico de penetración de vehículos eléctricos en los Estados Unidos en 2030 se redujo incluso del 36 por ciento al 18 por ciento, la mitad de las predicciones anteriores.

Este exceso de oferta ha llevado a los fabricantes de baterías a revisar sus estrategias comerciales. Varias fábricas experimentarán consolidación o compartirán ventas, como lo que hizo General Motors con una fábrica de baterías en colaboración con LG Energy Solution.

Además, los fabricantes están empezando a considerar las baterías LFP (litio-hierro-fosfato), que son más baratas y duraderas, aunque su densidad energética es menor que la de las baterías a base de níquel. Se espera que esta estrategia reduzca los costos y fomente una adopción más amplia de los vehículos eléctricos.