Atuendo de distribución boutique con sede en París Sobre contenido premium (APC) ha recogido los derechos globales de la saga de la familia del crimen francés «Gold Blue Gold», producido por el auténtico productor de Banijay EnttaIment para Francia Télévisions.

Toplining Barbara Probst («The Amateur», «Cette Nuit-Là»), la serie de ocho partes se estrenará en el Inicio Rendez-Vous en Le Havre, el mercado más grande para los programas de televisión franceses, que comienza el lunes 1 de septiembre.

Dirigido por Hippolyte Dard («Sam», «Astrid et Raphaëlle») de un guión de Marie-Anne le Pezennec («Dolmen») y Ludovix Lacroix, la saga familiar y el drama criminal de la generación cruzada se desarrolla en la francia del sur con el sol.

«Cuando una sequía devastadora ataca a la remota aldea de Vallouans en 2024, descubre más que una primavera olvidada: despierta un secreto enterrado centenario, transmitido a través de las generaciones», se lee en la sinopsis oficial. «Flore, una joven curiosa y decidida, se encuentra atraída en las sombras del pasado de su familia. Su madre, Alice, lleva recuerdos que no puede explicar, y su abuela sostiene la pieza final del rompecabezas. Cada mujer se lleva de regreso a los vallouanos donde el misterio finalmente saldrá a la luz».

En los roles del título junto a Probst están Samir Boitard, Sylvie Granotier, Déborah Krey, Eric Caravaca y Tom Leeb.

«Blue Gold» es una serie familiar de saga y crimen, mezclando un misterio apasionante con una maldición atada al agua. En el fondo, se trata de lo que transmitimos, bueno o malo, de generación en generación «, dijo la jefa de ventas internacionales de APC, Julie Mateille, que subraya la historia de múltiples capas» natural y orgánica «como uno de los puntos de venta del programa, junto con su huella ambiental tópica.» La serie contrasta la naturaleza de los años 1980 con la realidad de hoy en día, bajo el impacto de la climatización de CLIEM CAMBIO. »

«Blue Gold es un drama adictivo con elementos jabonosos junto con una investigación clásica, que resonará con el público en todas las generaciones en todo el mundo», dijo el ejecutivo de ventas.

Pasando la serie es la productora experimentada Aline Panel de Banijay FancyEl Prod Authentic Authentic Prod, que ha entregado una serie de exitosos espectáculos con guiones como «Sam», «Le Temps Assassin» y «Je Te Promets», la versión francesa de «This Is Us». El programa se entregará a finales de este año, con un estreno en el pubcaster francés France Télévisions por anunciar.

Otros espectáculos premium que superan la pizarra de Uniferrance Rendez-Vous de APC incluyen «Seasons», un triángulo amoroso de Nicolas Maury de «Call My Agent», producido por Windy Production for Arte, y la fractura de crimen de los años 1980 «The Big Famt Up», producida por Jonydepony de Jonydepony de los años ochenta y videos de primeros.

Para Mateille, el escaparate de Uniferrance, que se desarrolla en el período previo a MIPCOM, ofrece una ventaja clara «para que los distribuidores como nosotros lancen nuestra próxima serie francesa. El Rendez-Vous ofrece una gran oportunidad para reunir a los compradores de una manera más informal y alentarlos a evaluar nuestra serie».

Expanding on the current market, she said: “The global market remains challenging and saturated with content vs. opportunities for pure acquisition. Following the crisis that started in 2022, traditional broadcasters and global platforms tend to play it safe, investing less and more selectively, prioritizing established IPs with a clear unique selling point and recognizable talent, making it harder for other projects to find their place. At the same time, global streamers have shifted to local content, investing heavily En sus propios originales, lo que crea nuevas oportunidades para las segundas carreras de vez en cuando.

Con suerte, cada año, los espectáculos más originales y bien elaborados están destacados y populares entre la audiencia «.