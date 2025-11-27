Sobre regulación de transporte en línea, se fortalece oposición a conductores de Ojol

Jacarta – Ola de rechazo de mototaxi en línea pregunta regulaciones El transporte en línea vuelve a ser fuerte. Esto se basa en el debate del Ministerio de Mano de Obra sobre el «Sistema de participación en los beneficios para los servicios de transporte en línea».

La mayoría de los conductores en varias ciudades rechazan firmemente una serie de planes que se discuten en el reglamento, en particular los planes para obtener el estatuto de trabajador permanente y un recorte de comisiones del 10 por ciento.

Esta situación generó malestar entre los automovilistas. mototaxi en varias regiones. El mayor rechazo se produjo el viernes 7 de noviembre de 2025, cuando miles de conductores de la comunidad URC Bermobil realizaron una gran manifestación en la zona de Monas, Yakarta.

En esta acción participaron masas de Yakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor y varias otras ciudades de Java Occidental. El representante de URC Bermobil, Ahmad Bakrie, dijo que no se oponen al gobierno, sino que supervisan la preparación de regulaciones para que sean justas.

«Estamos aquí para supervisar el Decreto Presidencial que se emitirá para que sea justo. Justo para todas las partes, no desigual. Queremos que continúe, porque este Decreto Presidencial también afectará a las regiones», dijo Ahmad en una entrevista el jueves 27 de noviembre de 2025.

Además, en Makassar, cientos de conductores de mototaxis (ojol) en línea de diversos servicios que son miembros del Foro Universal en Línea de Voz Ojek (FOR.SOS) realizaron una manifestación frente a la Oficina del Gobernador de Sulawesi del Sur.

«Un recorte del 10 por ciento erosionará los ingresos de los socios porque reduce el espacio para bonificaciones, promociones e incentivos», dijo el conductor y presidente de URC Makassar Gowa Maros, Buya.

También cree que el estatus de empleado presentará restricciones administrativas como requisitos de edad, educación y horarios de trabajo estándar que no se adaptan a las condiciones de la mayoría de los conductores.

Las normas formuladas deben proporcionar espacio para utensilio para aplicar algo permanecer ágil en la determinación de estructuras de costos, esquemas de participación en las ganancias y mecanismos de asociación adaptables.

Además, pidió que se escuchen verdaderamente las aspiraciones de los conductores para que las políticas resultantes tengan una fuerte legitimidad en el terreno. En última instancia, las decisiones que tome el gobierno determinarán si Indonesia es capaz de mantener un equilibrio entre la sostenibilidad del negocio de aplicadores y el cumplimiento de las aspiraciones de los socios conductores activos.