Sobre los casos de fraude, la venganza, ¿no es el ex gerente? Aquí está la respuesta wika salim

Yakarta, Viva – Cantante de Dangdut Idioma salim De vuelta en el centro de atención después de cumplir con la citación del investigador de la Dirección de Investigación Criminal Especial (Ditreskrimsus) de la Policía de Yakarta el jueves por la tarde, 18 de septiembre de 2025.

Vamos a las 13.50 Wib, Wika fue vista acompañada por dos de sus abogados, Sandy Arifin y Wijayono Hadi Sukrisno. La agenda de llamadas aparentemente fue llevarlo directamente a Irma, después de que este caso se informó oficialmente desde principios de año. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Estamos aquí porque hay una invitación para recibir con el ex gerente. Entonces, más tarde serán los resultados, pedimos sus oraciones», dijo Sandy Arifin a los periodistas.

Sandy agregó, su partido no descartó la posibilidad de un camino pacífico. Debido a que la relación de cooperación entre Wika e Irma ha estado sucediendo durante bastante tiempo antes de que este problema esté sobresaliendo.

«Desde el principio también queríamos terminar con deliberaciones. Además, han trabajado juntos. Más tarde veremos los resultados», dijo.

Aun así, el mismo Wika enfatizó que no hizo preparativos especiales para esta reunión. Eligió comportarse como estaba y se sometió a un proceso de acuerdo con las reglas legales aplicables.

«No hay preparación. Así que esto se solo se cumple. Sí, solo ejecutarlo, solo Ngalir, ¿qué tal más tarde, estamos hablando de nuevo», dijo simplemente?

En medio de un proceso legal bastante largo, el público tenía curiosidad, ¿Wika todavía tenía una sensación de venganza contra su ex gerente? Sin embargo, el cantante de 32 años dio una respuesta relajante.

«Sí, es posible que la enfermedad hepática se debe eliminar», dijo mientras preguntaba sobre la posibilidad de ira o venganza.

Como se sabe, este caso comenzó cuando Wika Salim envió un informe de fraude a la Policía Regional de Metro Jaya el 21 de enero de 2025. El informe se hizo después de que la citación que había publicado a Irma no recibió una respuesta. Como resultado del presunto fraude, Wika afirmó sufrir pérdidas de hasta miles de millones de rupias.

Sandy Arifin en ese momento también enfatizó que su partido había preparado todas las pruebas de apoyo para fortalecer el informe.

«Hoy queremos hacer un informe policial hoy. Estamos reuniendo la evidencia y discutiendo con otros investigadores», dijo Sandy cuando presentó un informe por primera vez en el Spkt de la Policía Regional de Metro Jaya.