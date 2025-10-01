Sobre la realeza de la realeza real de Indonesia, así es como dice Addie MS

VIVA – Debate sobre los derechos de autor y realeza La música se discute cada vez más, incluso cuando se trata del himno nacional de Indonesia Raya. Compositor y un director famoso, Addie MSTambién dio sus puntos de vista sobre este asunto. Hizo hincapié en que el trabajo del himno nacional es básicamente una parte del dominio público.

Según Addie MS, la canción Indonesia Raya ha sido considerada durante mucho tiempo un dominio público, por lo que ya no tiene una obligación de regalías. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Así que el gobierno dice que Indonesia en ese momento se había pagado. Así que era como si no hubiera regalías. Ese era un dominio público», dijo Addie MS cuando se conoció en Yakarta el miércoles 1 de octubre de 2025.

Además, explicó que las reglas generales de los derechos de autor fueron válidas durante 70 años después de que el creador muriera. Después de cruzar la fecha límite, el trabajo se convertirá en propiedad pública. Es decir, cualquiera es libre de traer la canción sin la necesidad de pagar regalías. Esto se aplica no solo a Indonesia Raya, sino también en varias canciones regionales y otras obras clásicas.

Aun así, Addie enfatizó que había otras partes que aún podían obtener derechos relacionados, como productores, arregladores y directores de música que hicieron nuevos arreglos. Dio un ejemplo de su propia experiencia.

«Los registros de Indonesia Raya circulan, que ahora se usan en todas partes, el productor me incluye. Entonces, si quieres calcular, ahora soy muy rico. Solo desde el principio hice la grabación, no era un destino (ganancias de Reap). Así que no acepté regalías así», explicó.

Reveló que la grabación de Indonesia Raya, que fue ampliamente utilizada hoy, fue financiada por su colega, Yok Tanzil. La grabación se reprodujo y se distribuyó a varias escuelas a las instituciones, sin ninguna intención de comercialización.

Para Addie, el idealismo es más importante que los beneficios financieros cuando se habla de himno nacional. El objetivo es simple, a saber, para que se pueda acceder, cantar y disfrutar de la canción Indonesia Raya, cantada y disfrutada por todas las personas sin costos.

Aunque el reciente problema de regalías volvió y había provocado un debate entre los músicos, Addie eligió tomar una actitud tranquila.

«Por eso siempre he hablado de la regalía, renuncié», dijo.