Sobre la manifestación, el DPR se llama lavarse las manos y la policía para ser culpadas

Yakarta, Viva – Presidente del Movimiento de Observación de la Policía Nacional (GPK RI), Abdullah Kelrey, acusado de presuntamente desviar el tema de las críticas que deberían dirigirse a la Cámara de Representantes (RPD).

Porque, finalmente, la comunidad incluso fue transferida a la institución de la Policía Nacional. Afirmó que el problema público que inicialmente destacó el desempeño de los representantes del pueblo ahora recurrió a hacer de la policía un objetivo.



Los oficiales limpiaron el daño después de la manifestación en la Policía Metropolitana de Yakarta.

«El DPR es como si se lavara las manos, y finalmente la gente se enfrentó con la gente, la policía fue atacada», dijo, el sábado 30 de agosto de 2025.

Respondiendo a los enfrentamientos en una manifestación el 28 de agosto de 2025, y luego, quien reclamó vidas, Kelrey apeló, la comunidad no necesariamente culpa aparato policía. Afirmó que la policía era parte de las personas a cargo de mantener la seguridad y el orden.

Se alienta a la comunidad a no ser provocada y evitar la confrontación con las autoridades. Kelrey enfatizó la importancia de centrarse en las principales demandas y no cayó en el escenario de la transferencia de problemas.



Acción de demostración en la sede de la policía de Metro Jaya

Recordó que el impulso del parlamento indonesio debería ser una oportunidad para transmitir críticas constructivas a los representantes del pueblo, tanto a nivel central como regional.