Sobre la herencia de las reliquias de MPOK ALPA, esta es la promesa del esposo

Yakarta, Viva – Asistencia Aji Darmaji En el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el lunes 15 de septiembre de 2025, inmediatamente atrajo la atención. El difunto esposo MPOK ALPA No fue por asuntos de riqueza, sino para el futuro de sus hijos que aún eran pequeños.

Leer también: Un mes dejado por MPOK ALPA, el esposo apareció en el tribunal religioso



Acompañado por su abogado, Zaki R. Mosabasa, Aji se encargó de la solicitud de un tutor para que todos los asuntos administrativos de sus hijos pudieran correr sin problemas después de la partida de su esposa. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Administración para llevar a cabo acciones legales, por ejemplo, la firma de las cartas, por ejemplo, la lista de escuelas. Ahora el Sr. Aji, si solía cuidar al fallecido. Ahora el Guardián es el Sr. Aji», explicó Zaki, cita de YouTube, el martes 16 de septiembre de 2025.

Leer también: El nombre de devolución de impuestos de la herencia de la casa de su padre alcanzó decenas de millones, Leony: No es justo



Aji afirmó que los pasos que tomó no tuvieron nada que ver con la lucha por la propiedad. Para él, esto se trata puramente de niños.

«Nada (sobre herencia). Sobre la administración, sobre este niño. Deje que los niños estén protegidos, para que el niño sea más fácil encontrar la escuela, fácil de cuidar la carta «, dijo Aji con firmeza.

Leer también: ¿Raffi Ahmad y Nagita Slavina adoptaron gemelos del difunto MPOK ALPA?



Incluso le pidió a los medios que no dirigieran opiniones en la otra dirección.

«No se desvíen, se convierte en los medios de comunicación, no hay ningún problema de herencia», agregó.

Aún más sorprendente, Aji hizo una promesa abierta en público: no vendería las reliquias de su esposa, incluidas las casas de lujo en el área de Cinere, DePok. De hecho, tiene la intención de agregar activos familiares.

«No hay nada. Nada es lo más mínimo para la venta, en cambio nosotros, si Dios quiere, hay una fortuna en su lugar que agregamos. Porque estoy principalmente si tenemos algo, no lo vendemos, lo agregamos», dijo.

Como se sabe, MPOK ALPA o Nina Carolina respiraron el 15 de agosto de 2025 después de tres años de luchar contra el cáncer de mama. Dejó a cuatro hijos que ahora son todas sus responsabilidades a cargo de Aji.

Ahora, a través del proceso legal en la corte, Aji quiere garantizar que sus hijos permanezcan legalmente protegidos y puedan pisar el futuro sin obstáculos administrativos. Mientras que la cuestión de la herencia, decidió respetar el legado de su esposa manteniéndolo y cuidándolo.