Sobre la demostración de OJOL el 17 de septiembre, el economista no recuerda la agenda política

Yakarta, Viva – El Centro de Estudios Económicos y de Derecho (CELIOS) evaluó que el plan de demostración resonado por la Garda de Indonesia estaba relacionado con Ojek Online (OJOL) el miércoles 17 de septiembre de 2025, había fijado la agenda política.

El director de la economía digital de Celios, Nailul Huda subrayó, es legítimo si hay demandas conductor Ojol o en nombre de Ojol, siempre que tenga una razón fuerte.

«Si observamos las demandas, de hecho, hay una agenda política que está fijada en la manifestación, una de las cuales reemplaza Ministro de enlace«Nailul dijo en su declaración el martes 16 de septiembre de 2025.

Miles de taxistas de motocicletas en línea (OJOL) junto con los correos en Jabodetabek realizaron una manifestación.

Según él, en realidad hay demandas legítimas como esa, siempre y cuando haya un punto de apoyo fuerte sin ningún interés en ninguna parte.

«Transmitir cómo es la actuación del actual ministro, por qué vale la pena reemplazarse, no solicite repentinamente ser reemplazado porque hay intereses de ciertos grupos o individuos. Si se hace de repente, el elemento de los intereses políticos se sentirá muy bien», dijo.

Nailul dijo que las diferencias de opinión son comunes. Según él, el guardia indonesio puede ser de la opinión y matar la solicitud. Pero también tienen que respetar a los amigos mitra Conductores que eligen continuar activando sus servicios.

«No obligar a la gente a seguir la demostración también es un movimiento democrático», dijo Nailul.

«Me arrepiento cuando hay coerción para los socios barridos que todavía están trabajando. La democracia misma debe comenzar desde el primer paso para realizar una manifestación, no el paso inicial no es pro -democracia. Entonces el siguiente paso estará más mal», dijo.

Por lo tanto, Nailul espera que los intereses comunes de ambos aplicadores, socios del conductor y también los consumidores puedan ser acomodados adecuadamente, de modo que más tarde la política resultante no daña a nadie.

«Con respecto a la solución de ganar-ganar, creo que los aumentos de precios pueden considerarse de manera justa. El aumento en los precios del servicio según lo regulado por el gobierno no ha aumentado durante mucho tiempo. Creo que si el aumento del 5 por ciento aún puede ser aceptado por los pasajeros», dijo.

Se sabía, anteriormente el presidente de la Asociación de conductores Ojek en línea de Garda Indonesia, Raden IGun Wicaksono, su partido celebraría una manifestación de OJOL el 17 de septiembre de 2025. Es decir, con la demanda de que el presidente PRABOWO Subianto retirara al Ministro de Transporte, Dudy Purwaghandi, que coincidió con la Día Nacional del Transporte.