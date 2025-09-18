Sobre la decisión previa al juicio de Muflihun, esta es la respuesta de la policía regional de RIAU

Pekanbaru, Viva – Decisión juicio presentado por el ex secretario de DPRD RiauMuflihun, cosecha la atención. Se dice que los jueces del Tribunal de Distrito de Pekanbaru (PN) toman medidas extrañas anulando la determinación de la confiscación de activos que habían sido aprobados previamente por el tribunal.

Activos en cuestión en forma de casas de lujo en Jalan Sakuntala, Pekanbaru y apartamentos en el área de Nagoya, Batam. Ambos fueron confiscados por investigadores de la Sub Dirección III de la Investigación Penal Especial de la Policía Regional de RIAU en el presunto caso de corrupción del año de viaje oficial ficticio 2020-2021.

En la audiencia de decisión previa al juicio en el Tribunal de Distrito de Pekanbaru, el miércoles 17 de septiembre de 2025, el único juez Dedy otorgó parte de la solicitud de Muflihun. El juez dijo que el argumento del solicitante se basó en los resultados de la auditoría de la Agencia de Auditoría Suprema (BPK) que no encontró pérdidas estatales.

Sin embargo, el hecho es diferente. La auditoría de auditoría financiera de hecho utiliza el método de muestreo y se dice que una pérdida de más de RP1 mil millones ha sido devuelta. Pero, la auditoría de la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo (BPKP) en realidad encontró una pérdida estatal mucho mayor, llegando a Rp195 mil millones.

No solo eso, las acusaciones de desviaciones se fortalecían porque las casas en Jalan Sakuntala y los apartamentos en Batam no se registraron en el Informe de Activos del Organizador del Estado de Muflihun (LHKPN). La prueba de juicio incluso reveló que el pago de la casa y el apartamento fue llevado a cabo por subordinados de Muflihun.

Irónicamente, los activos que no fueron reconocidos se presentaron como objetos pleito en juicio previo. Este paso se considera un reconocimiento oculto de que el activo es de hecho suyo.

Varias partes cuestionaron la actitud del Tribunal de Distrito de Pekanbaru que se atrevieron a cancelar el permiso especial de confiscación que se habían emitido previamente. Las irregularidades también surgieron porque el tribunal parecía interferir en la autoridad del Tribunal de Distrito de Batam relacionado con uno de los objetos de las convulsiones.

En respuesta a la decisión del juez, el director de la investigación penal especial de la policía de RIAU, la comisionada de policía, Ade Kuncoro, enfatizó que su partido aún respeta la decisión del tribunal.

«Respetamos la decisión del juez preventivo. Primero estudiaremos la consideración del juez para que reciba la demanda del solicitante, después de recibir una copia de la decisión», dijo Ade, el jueves 18 de septiembre de 2025.

Aun así, Ade aseguró que la investigación de supuestos casos de corrupción en el RIAU DPRD Ficticio de viajes oficiales continuara.

«La investigación continúa porque lo que recibió la demanda del juez solo estaba relacionada con la confiscación de los activos de una casa en Pekanbaru y un apartamento en Batam», dijo nuevamente.