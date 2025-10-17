Sobre el traslado a la prisión de Nusakambangan, el abogado Ammar Zoni abre su voz

VIVA – Transferir Ammar Zoni ir a la prisión de Nusakambangan atrajo la atención del público y planteó muchas preguntas. El abogado de Ammar, Jon Mathias, consideró que esta medida era extraña y no estaba de acuerdo con los principios legales que se aplican en Indonesia.

Jon enfatizó que actualmente el estatus legal de Ammar sigue siendo el de un acusado, no el de un prisionero declarado culpable. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«Ammar fue trasladado debido a las acciones que ocurrieron el 25 de enero de 2025. Pero nuestro principio legal es la presunción de inocencia. Este caso debería haber sido juzgado primero, es cierto que Ammar encaja en las acusaciones», dijo Jon Mathias al equipo de medios en Sudirman Park el jueves 16 de octubre de 2025 por la noche.

Según él, las acciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Kemenkumham) al trasladar a Ammar a Nusakambangan parecían haberlo castigado antes de que comenzara el proceso judicial. De hecho, según los principios jurídicos, una persona sólo puede ser considerada culpable después de que una decisión judicial tenga fuerza jurídica permanente.

«Aunque sólo era sospechoso, fue castigado inmediatamente. Aunque aún no se conoce la cronología. Esto es sólo una sospecha temporal de los investigadores», continuó.

Jon también destacó que el caso de Ammar se encontraba en la etapa dos del P21, lo que significa que la Fiscalía debería transferir inmediatamente el caso a los tribunales en un plazo de 14 días para el juicio. Sin embargo, el traslado de Ammar se llevó a cabo antes de la fecha prevista para el juicio.

«Ammar quería que el juicio se celebrara fuera de línea, no en línea, para poder hablar directamente en el tribunal. Pero al ser transferido a Nusakambangan, da la impresión de que lo han silenciado, por lo que no puede hablar», dijo Jon.

Además, Jon Mathias comparó el tratamiento de Ammar con otros casos. Él cree que existe desigualdad en el tratamiento legal, donde los grandes casos de corrupción por valor de billones de rupias no reciben un trato tan severo.

«Nadie ha sido arrastrado todavía con billones de corruptores con los ojos vendados y encadenados como Ammar. Este es sólo un caso a nivel de comisaría, no un gran caso nacional. Pero están siendo tratados como terroristas», subrayó.

También solicitó que el Presidente, la RPD y las instituciones relacionadas formen un Equipo Conjunto de Investigación (TGPF) para investigar posibles violaciones procesales y denuncias de intimidación que ocurrieron durante el proceso de investigación. Según él, Ammar se había quejado de que no recibió asistencia jurídica a pesar de que la había solicitado.