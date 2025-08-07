Sobre el tema de la reorganización, Hasan Nasbi: Ese es el derecho prerrogativo del presidente

Yakarta, Viva – Jefe de la Oficina de Comunicación Presidencial, Oficina de Comunicación Presidencial o PCO, Hasan Nasbi confirma la reorganización o reorganización de los ministros es la prerrogativa del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto.

Esto fue confirmado por Hasan para responder al problema reorganización del gabinete Rojo y blanco reaparecido últimamente.

«Esa reorganización es la prerrogativa del presidente. El presidente puede hacerlo dependiendo del presidente», dijo Hasan en una conferencia de prensa en la oficina de PCO, Central Yakarta, jueves 7 de agosto de 2025.

Hasan luego mencionó las palabras de Prabowo en la sesión del gabinete plenario, miércoles 6 de agosto de 2025. Gabinete rojo y blanco Muy sólido.

«El presidente es que hoy siente que el gabinete es muy sólido, el gabinete es muy compacto. Él, como capitán del equipo, agradeció la solidez del arduo trabajo y la cohesión de todos los miembros del gabinete», dijo Hasan.

Anteriormente informó, se dijo que el presidente indonesio Prabowo Subianto no iba a reorganizar o reorganizar ministros en el gabinete rojo y blanco.

Esto fue transmitido por el Ministro de Turismo (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana después de asistir a la sesión de gabinete plenario en el Palacio Presidencial, Central Yakarta, el miércoles 6 de agosto de 2025.

«Sí, es cierto (no habrá reorganización del gabinete)», dijo Widiyanti a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, miércoles 6 de agosto de 2025.

Widiyanti dijo que Prabowo estaba contento con la actuación de los ministros en su gabinete en este momento. Por lo tanto, se dice que Prabowo no planea reorganizarse.

«Porque está feliz y feliz con la actuación de sus ministros», dijo.