Sobre el nuevo novio de Ayu Ting Ting, Umi Kalsum: Ojalá su hijo esté de acuerdo

Yakarta, Viva – La historia de Asmara Ayu ting ting Nuevamente, se convirtió en un material para la conversación pública. Después de no poder entrar en el pasillo con miembros del ejército, Muhammad Fardhana, la espada de DePok ahora, según los informes, tenía un nuevo amarre cardíaco.

Aunque la propia Ayu todavía cierra la identidad del hombre especial, los padres de la espada son aún más abiertos. El padre, Abdul Rozak, incluso descaradamente se llamó a sí mismo con ganas de dirigir inmediatamente a nuevos nietos. El deseo se expresó durante su celebración de cumpleaños en junio de 2025. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Quiere un nuevo nieto», dijo Ayu Ting Ting en ese momento, citado el lunes 15 de septiembre de 2025.

«Aamiin O Allah», dijo Abdul Rozak mientras abrazaba a su hija.

Mientras tanto, la madre, Umi Kalsum, eligió brindar apoyo a través de la oración. Afirmó que la bendición de su nieto, Bilqis Khumaira Razak, también era algo muy importante.

«Esperemos que su hijo también esté de acuerdo, piensa en su hijo. Solo reza, para que esté en forma, así que está bien. Ayu Bilqis Klop InsyaAllah», dijo.

Detrás de la actitud cautelosa de Ayu, las noticias parecían que el hombre que estaba cerca de ella se llamaba Alaric. Aun así, la información detallada sobre la figura de Alaric sigue siendo confusa. De hecho, varias cuentas de chismes habían dicho que Ayu había comenzado a hablar sobre el matrimonio con el hombre.

Uno de los videos que circulan ilustra como si Ayu estuviera discutiendo el concepto de matrimonio. En la conversación en video con Wendy Cagur durante la pausa de la comedia de situación, se escuchó a Ayu mencionar los detalles habituales que se utilizarían.

«Ya tengo la ropa de quién es Erick Al Amin», dijo un hombre que grabó el momento, en el video subido en Tiktok @ Arc.x.au.

«La costumbre de Dodot, Javanese», dijo Ayu Ting Ting.

«Las costumbres son o no», respondió la grabadora.

«Hadad Alwi cómo», dijo Wendy Cagur, haciendo que la atmósfera sea más líquida.

Esta conversación hizo que el público fuera aún más curioso si Ayu ya se estaba preparando para ir al pasillo con un hombre misterioso llamado Alaric. Pero hasta ahora no ha habido una confirmación directa de AYU.

Desde el divorcio de Henry Baskoro Hendarso en 2014, Ayu Ting Ting a menudo se asoció con varios hombres. Aun así, es conocido por mantener la privacidad de sus asuntos personales desde el centro de atención de los medios.