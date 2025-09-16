Sobre el fondo de Rp 200 billones para 5 bancos, Anindya Bakrie: Bagus, todo lo que queda es

Yakarta, Viva – Presidente de Kadin Indonesia, Anindya Bakriedar la bienvenida al financiamiento del gobierno a 5 Banco Himbarademi impulsado El crecimiento económico nacional en los 2025 restantes. Los cinco bancos de Himbara que fueron derribados por fondos nuevos incluyen BRI, BNI, BSI, Bank Mandiri y BTN.

Por lo tanto, Anindya también espera que la absorción de fondos a través del crédito que serán devueltos por los bancos de Himbara, luego sean más tarde de acuerdo con lo que el gobierno esperaba.

«Creo que es bueno. Mover la economía. Solo la absorción es», dijo Anindya en Balai Sarbini, South Yakarta, martes 16 de septiembre de 2025.

Anindya Bakrie Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Anteriormente, Anindya también creía que los esfuerzos para impulsar la economía nacional en el resto de 2025 también se lograrían optimizando el sector de la vivienda a través del logro del objetivo del programa de 3 millones de hogares. Por lo tanto, Kadin Indonesia, junto con el Ministerio de Vivienda y Áreas de Liquidación (PKP) y entre Indonesia, también han reunido a todos los interesados ​​en el sector de la vivienda la semana pasada.

En el foro al que asistieron cientos de participantes compuestos por desarrolladores, contratistas, comerciantes de materiales de construcción, a las MIPYME en el sector de la vivienda, todas las partes habían acordado apoyar conjuntamente la realización del programa de 3 millones de viviendas.

«La semana pasada, Kadin había colaborado con el Ministerio PKP y BPI y Antara, para celebrar una socialización de viviendas Kur para que las MIPYME ascendieran al ecosistema de viviendas públicas, en la casa de Pak Rosan», dijo Anindya.

«Para los cientos de empresarios presentes en ese momento, recurrimos a eso de los sectores de desarrollo y contratistas, comerciantes de materiales de construcción y MIPYME, listos para seguir este programa», dijo.

Después del evento, Anindya enfatizó que Kadin dio el mayor aprecio a todos los interesados, por su compromiso y la creencia compartida de que el programa de 3 millones de la Cámara sería exitoso.

Esto ciertamente es inseparable del concepto de Indonesia Incorporated, que fue eco del presidente Prabowo Subianto, en uno de los eventos de Kadin a principios de 2025. A través de este concepto, el presidente confirmó el significado de que todas las personas indonesias deben trabajar juntas para avanzar conjuntamente.

«Esperemos que todo esto pueda aumentar la comprensión de los actores comerciales con respecto a KPP y cómo funciona, aumentar la participación del mundo de los negocios, especialmente las MIPYME en el programa de 3 millones de viviendas, y el papel del mundo de los negocios, especialmente la asociación de desarrolladores, contratistas y comerciantes de materiales de construcción determinará en gran medida el éxito de PKP», dijo.