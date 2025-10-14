Sobre el destino de Patrick Kluivert, PSSI espera que Erick Thohir termine de casarse con su hija

Jacarta – El futuro de los entrenadores Selección Nacional de Indonesia, Patricio Kluiverttodavía colgando. Vicepresidente General PSSI I, Se practica zainudindijo que la decisión sobre el destino del entrenador holandés sólo se discutiría después del presidente general del PSSI Erick Thohir resolver asuntos familiares: casarse con su hija este fin de semana.

Lea también: La selección de Indonesia quedó devastada tras no poder llegar al Mundial, Sumardji: ¡Todos lloran!



«Oh, sí, esperen al presidente general, todavía tiene un evento de boda. Quiere casarse con su hija, el 18 y 19 de octubre», dijo Amali cuando se reunió en el estadio Madya Gelora Bung Karno, Yakarta, el lunes (14/10), después del partido de prueba de la selección indonesia sub-23 contra India que terminó en empate 1-1, según informó Antara.

«Sí, ya sabes, nosotros también debemos tener este sentimiento», añadió con una sonrisa.

Lea también: Ivar Jenner sube una foto con STY después de que Patrick Kluivert no lograra llevar a la selección de Indonesia al Mundial





Entrenador de la selección de Indonesia, Patrick Kluivert Foto : Instagram @timnasindonesia

Anteriormente, el director de la selección indonesia y presidente de la Agencia de la Selección Nacional (BTN), Sumardji, afirmó que el destino de Kluivert y su cuerpo técnico se determinaría mediante una reunión del Comité Ejecutivo (Exco) del PSSI. La reunión se celebró tras las malas calificaciones de Kluivert, que no lograron llevar a Indonesia a la Copa del Mundo de 2026 después de sufrir dos derrotas en la cuarta ronda, respectivamente ante Arabia Saudita (2-3) e Irak (0-1).

Lea también: ¿Es cierto que existen fricciones internas en la selección de Indonesia?



Amali explicó que PSSI esperará un informe oficial del presidente de BTN antes de tomar una decisión sobre los próximos pasos.

«Esperaremos el informe del presidente y del gerente de BTN. Luego tomaremos una posición. Aún no sabemos cómo será el informe», dijo.

El ex Menpora destacó que el PSSI no decidirá unilateralmente el futuro de Kluivert, aunque la presión pública sigue aumentando para que el entrenador de 49 años sea liberado inmediatamente.

«No. Esto es una organización. Tenemos que tomar decisiones juntos. Pero la base para nuestra toma de decisiones en la reunión del Exco fue el informe del presidente de BTN y del director de la selección nacional», dijo Amali.

Cuando se le preguntó si había un límite de tiempo para celebrar la reunión del Exco, Amali respondió diplomáticamente.

«No hay nada lento. Esto lo es todo», afirmó.

También negó saber por qué Kluivert y su equipo regresaron inmediatamente a Holanda después de la derrota ante Irak.

«Pregúntenle, no nos conocen», dijo.

Así, el futuro de Patrick Kluivert es todavía una cuestión de tiempo, mientras el PSSI prepara una evaluación completa de la selección indonesia tras su fracaso en la clasificación para el Mundial de 2026.