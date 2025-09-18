Sobre amigos, soy el número uno!

VIVA – Celebridades Rachel Ven cosechar muchas críticas debido a los momentos de carga Tasya farasya llanto. La tristeza de Tasya Farasya parecía imparable porque se enfrentaba a problemas de divorcio. Luego fue compartido por Rachel Ven a la historia exclusiva de Instagram que finalmente se filtró y viral en varias redes sociales.

Rachel Ven también habló porque fue acusado de alias de escalada social Pansos por subir la tristeza de Tasya Farasya. Afirmó que no tenía la intención de encontrar la sensación y mucho menos usar los problemas de los demás.

«Es realmente agradecido de que todavía haya Bala Buna que sabe que no puedo encontrar una sensación o un Pansos con problemas de la gente», escribió Rachel Ven en el mensaje de transmisión de Instagram, citado el viernes 19 de septiembre de 2025.

Rachel Venna enfatizó que no tenía la intención de interferir en los problemas de los demás, pero esto era una forma de preocupación y atención a Tasya Farasya.

Rachel Ven admitió que era ignorante a pesar de que fue blasfemado por muchas personas. Porque solo quiere mostrar la intención de la amabilidad para acompañar a Tasya Farasya en su punto bajo.

«Pero cuando se trata de la ayuda número uno de mi amigo, ¿qué quieres ser blasfema», dijo.

La madre de dos hijos enfatizó que era imposible hacer algo sobre otras personas sin el permiso de la persona en cuestión. El propósito de Rachel Ven de compartir el video en las redes sociales es para que la gente sepa cómo las últimas condiciones Tasya Farasya.

«No hay forma de que haga algo sin consentir a esa persona y no pensar. Solo quiero que conozcas el estado de la persona que amo y muchas oraciones por esa persona», explicó Rachel Ven.

«No necesito muchos suscriptores porque el acuerdo era en ese momento que no CEPU y YTTA eran exclusivos. Lo que no estaba reforzado Buna era mejor, porque sería diferente puntos de vista y continuaría odiando. La paz», continuó.

Ahora, Tasya Farasya ha sido confirmada en el proceso de divorcio de su esposo Ahmad Assegaf. La celebridad presentó una demanda de divorcio el 12 de septiembre de 2025 por E-Court.

La causa del divorcio no ha sido revelada por el partido en cuestión. Sin embargo, muchos chismes circularon sobre la supuesta infidelidad del malversación de dinero llevado a cabo por Ahmad Assegaf. Desafortunadamente, las noticias inclinadas no han sido respondidas por Tasya Farasya o Ahmad Assegaf.