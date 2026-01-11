Soborno de reducción de impuestos de KPK OTT, ¿directores de la empresa involucrados?

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) explorar la participación de los directores u otras partes de PT Wanatiara Persada en el presunto caso soborno relacionados con inspecciones fiscales.

«También somos iguales (viendo lo mismo, rojo), que aquí está el personal. Entonces, ¿cómo puede salir el dinero? Por supuesto, hay que tener la autoridad para gastar una cierta cantidad de dinero, luego la autoridad para decidir pagar y así sucesivamente porque 4.000 millones de rupias no es dinero pequeño», dijo el diputado interino de Aplicación y Ejecución de la Comisión de Erradicación de la Corrupción, Asep Guntur Rahayu, en el Edificio Rojo y Blanco del KPK, en Yakarta, el domingo.



Adjunto interino de Aplicación y Ejecución de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción Asep Guntur Rahayu Foto : Captura de pantalla de YouTube de RI KPK

Aparte de eso, Asep dijo que el KPK sospechaba que el personal del PT Wanatiara Persada llamado Edy Yulianto (EY) era el único partido en el compañía Estos son sólo oficiales de campo.

«Por supuesto, profundizaremos en esto en cuanto a los deberes y responsabilidades, la autoridad que se posee, etc.», dijo.

Asep explicó que Edy Yulianto es el único sospechoso del PT Wanatiara Persada según la idoneidad de las pruebas que actualmente posee la Comisión para la Erradicación de la Corrupción.

«Nos basamos en la suficiencia de las pruebas, y también en el papel que obtenemos de las declaraciones de los testigos», afirmó.

Anteriormente, el KPK llevó a cabo una operación encubierta (OTT) por primera vez en 2026, del 9 al 10 de enero de 2026, y arrestó a ocho personas.

El 9 de enero de 2026, el KPK declaró que el OTT estaba relacionado con supuestos acuerdos fiscales en el sector minero.

El 11 de enero de 2026, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción nombró a cinco personas como sospechosas en la OTT. Estos son el Jefe del KPP Intermedio del Norte de Yakarta Dwi Budi (DWB), el Jefe de la Sección de Supervisión y Consulta del KPP Intermedio del Norte de Yakarta Agus Syaifudin (AGS), el Equipo de Evaluación del KPP Intermedio del Norte de Yakarta Askob Bahtiar (ASB), el consultor fiscal Abdul Kadim Sahbudin (ABD) y el personal de PT Wanatiara Persada Edy Yulianto (EY).

Se sospecha que Edy Yulianto fue la parte que dio sobornos a los empleados de KPP Madya Jakut por valor de Rp. 4 mil millones para reducir el costo de pagar el déficit en el impuesto sobre terrenos y construcciones (PBB) para el período impositivo de 2023, que originalmente era de alrededor de Rp. 75 mil millones, luego cambiado a Rp. 15,7 mil millones.

Además de Edy, el Comité para la Erradicación de la Corrupción dijo que arrestó a PS como Director de Recursos Humanos de PT Wanatiara Persada. Sin embargo, el interesado no fue nombrado sospechoso por falta de pruebas. (Hormiga)