Snoop Dogg protagonizará ‘¡No entres en esa casa, perra!’ de Eli Roth

Snoop Dogg Está listo para entrar a la casa.

Como se informó anteriormenteel rapero se ha asociado con Eli Roth para su próxima película de terror, “Don’t Go in That House, Bitch!”, como productor de la película y de su banda sonora.

Ahora llega la noticia de Roth de que Snoop Dogg protagonizará la película.

«Hace mucho tiempo que quiere hacer Death Row Films», me dijo Roth el jueves por la noche en el Fiesta Bvlgari Eterna Vimini en el buque insignia de Rodeo Drive de la casa de joyería de lujo. “Dije que teníamos que hacer la película de casas embrujadas definitiva, como la más loca, algo que mezcle “House”, “House by the Cemetery”, “Hausu” y “Friday, the 13”.th”, como algo que los locos no pueden creer que exista. Y le dimos el nombre de ‘¡No entres en esa casa, perra!’ Y él es y va a protagonizarlo”.

Roth, quien lanzó un avance falso de la película en agosto, dijo que terminó el guión durante las vacaciones. Ningún otro elenco se ha inscrito todavía.

«La gente sigue entrando a la casa. La gente no escucha. ¿Qué estás haciendo, perra? No entres en esa casa», dijo Roth. «La gente sigue entrando. Como, ¿qué estás haciendo? No vas a salir de allí. No lo hagas. Date la vuelta. ¡Vete! Es básicamente todo lo que le gritamos a la pantalla durante las películas de terror. Los pones como personajes en la película, como un coro griego».

Se espera que el rodaje comience en junio.

«Estamos haciendo el presupuesto ahora», dijo Roth. «Voy a solicitar el crédito fiscal de California. Si obtengo el crédito fiscal, quiero rodarla en Los Ángeles para que podamos tener a toda la gente de Los Ángeles en ella».

Snoop también contribuirá con la música de la próxima película de Roth, «El heladero». «Me envió algo de música, no de hip-hop, sino música real. Pensé: ‘Dios mío, esto es increíble’… Así que tenemos una sección completa de la película que está completamente compuesta por Snoop».

También escribió una canción de “Ice Cream Man” que Roth espera usar durante los créditos finales.

Roth y Snoop colaboraron en el vídeo musical “La La La” del rapero de 2012, que dirigió Roth.

Mientras tanto, Roth también proporcionó una actualización sobre la tan esperada secuela de su exitosa película de 2023 “Acción de Gracias”. La producción se ha pospuesto porque la estrella Addison Rae está en su gira de conciertos y su coprotagonista Milo Manheim acaba de firmar para encabezar la Adaptación en imagen real de “Enredados”. «Todo el mundo quiere hacerlo. Lo tendré cerrado y cargado, y encontraremos un momento en el que todos estemos disponibles», dijo Roth. «Simplemente regresaremos por unas semanas y nos divertiremos».